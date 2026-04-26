Violentava la compagna e sua figlia di 12 anni: verso il processo commerciante di 49 anni a Prato

Gli inquirenti ipotizzano che il quarantanovenne abbia abusato della minore della compagna (e della donna stessa) in modo continuativo, iniziando quando la vittima aveva appena dodici anni.

Una 14enne è stata abusata da un 52enne fiorentina, ora finito agli arresti

Sono gravissime le accuse formulate dalla Procura di Prato nei confronti di un commerciante di 49 anni, al centro di un’indagine per sistematiche violenze familiari e abusi sessuali aggravati. Il provvedimento di chiusura delle indagini delinea un quadro di abusi durato anni, consumatosi nel silenzio di un’abitazione cittadina.

L'intera vicenda è emersa in modo quasi fortuito, a seguito di un evento drammatico: il ricovero d'urgenza della figlia della compagna dell'uomo, finita in ospedale dopo aver ingerito una massiccia dose di farmaci. Quel campanello d'allarme ha attivato immediatamente i servizi sociali e le forze dell'ordine, permettendo di fare luce su quello che gli inquirenti definiscono un "drammatico scenario" di vessazioni fisiche e psicologiche.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riferito da La Repubblica, gli accertamenti hanno permesso di raccogliere le testimonianze della madre e della giovane, che hanno descritto un regime di terrore imposto dall'indagato. L'uomo avrebbe costretto la compagna a subire aggressioni, minacce costanti e rapporti non consenzienti.

L'aspetto più cruento dell'inchiesta riguarda però la figlia della donna. Gli inquirenti ipotizzano che il quarantanovenne abbia abusato della minore in modo continuativo, iniziando quando la vittima aveva appena dodici anni. Nonostante la particolare fragilità psichica della ragazza abbia reso impossibile procedere con l'incidente probatorio per cristallizzare la prova, la Procura ha ritenuto le sue prime dichiarazioni sufficientemente solide e coerenti per sostenere l'accusa.

Il commerciante, che aveva già trascorso un periodo in custodia cautelare in carcere, si trova attualmente sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Prato. La parola passa ora al giudice, che dovrà esprimersi sulla richiesta di rinvio a giudizio e decidere se l'uomo dovrà affrontare il processo per i reati contestati.