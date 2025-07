Vittorio Buccioli scomparso in moto: trovato morto 8 giorni dopo in un fosso, nessuno si era accorto di lui

Il 58enne Vittorio Buccioli e la motocicletta erano finiti in un fossato ai margini della strada all’altezza di una curva non lontano da casa sua a Casal Borsetti, a Ravenna, ma erano nascosti dalla vegetazione alta. Per questo per oltre una settimana nessuno si è accorto della presenza della vittima.

È stato ritrovato senza vita Vittorio Buccioli, il 58enne ravennate scomparso improvvisamente nel nulla la sera del 21 luglio scorso mentre rincasava in moto dopo una cena con amici in un locale di Punta Marina Terme, sempre nel Ravennate. La vittima giaceva ormai senza vita in un fosso a bordo strada, non lontano da casa sua a Casal Borsetti, frazione del comune di Ravenna. Accanto a lui proprio la moto con la quale era stato al ristorante. Per otto giorni però nessuno si è accorto dell'uomo probabilmente vittima di un incidente stradale avvenuto proprio la notte della scomparsa.

Le ricerche di Buccioli erano andate avanti per giorni dopo la denuncia di scomparsa della famiglia. che aveva condiviso anche un appello sui social, ma di lui non era stata trovata alcuna traccia. Il 58enne e la motocicletta infatti erano finiti in un fossato ai margini della strada all'altezza di una curva ma erano nascosti dalla vegetazione alta. Per questo per oltre una settimana nessuno si è accorto della presenza della vittima.

La svolta è arrivata nelle scorse ore quando il figlio dell'uomo ha deciso di ispezionare ancora una volta la zona in cui la moto era stata individuata dal sistema di geolocalizzazione del mezzo. Decisivi alcuni segni sull'erba che hanno portato i familiari a inoltrarsi dentro la vegetazione fitta fino a scoprire prima la moto e poi il corpo senza vita dell'uomo, intorno alle 12 di oggi, martedì 29 luglio.

Il cadavere, che giaceva a terra non lontano dalla moto, era semicoperto dalla vegetazione ma al momento tutto lascia ipotizzare che sia finito in quel punto non visibile dalla strada a causa di un incidente stradale. Sul posto, oltre ai carabinieri e alla polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuco per il recupero del mezzo, e anche il medico legale incaricato dalla Procura per un primo esame esterno del corpo. La pm ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.