Violenza sessuale sulla nipote 17enne, arrestato lo zio. Era fuggito a Pavia I fatti sarebbero avvenuti il ​​29 febbraio scorso in una casa di Arzignano (Vicenza). Nonostante le pressioni psicologiche ricevute, volte a nascondere gli abusi subiti, la vittima ha comunque trovato il coraggio di denunciare l’accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

I carabinieri di Valdagno, in provincia di Vicenza, hanno arrestato e condotto in carcere un cittadino indiano di 35 anni accusato di violenza sessuale nei confronti della nipote 17enne. I fatti sarebbero avvenuti il ​​29 febbraio scorso in una casa di Arzignano (Vicenza). Nonostante le pressioni psicologiche ricevute, volte a nascondere gli abusi subiti, la vittima ha comunque trovato il coraggio di denunciare l'accaduto.

Le indagini dell'Arma sono state estremamente complicate in quanto la ragazza non conosceva la vera identità del suo aggressore né tantomeno era in grado di riferire elementi utili alla sua identificazione. Ulteriore ostacolo è apparso l'iniziale clima di omertà da parte dello stesso nucleo familiare, dettato dalla vergogna per il "disonore" subito dalla figlia. Inoltre, subito dopo il fatto, l'indagato aveva fatto perdere le proprie tracce ed era scappato a centinaia di chilometri di distanza, nella speranza che nessuno sarebbe mai riuscito a rintracciarlo.

Gli investigatori sono riusciti comunque a identificare l'uomo e a trovarlo in provincia di Pavia dove aveva trovato ospitalità presso altri connazionali. Acquisiti incontrovertibili elementi di prova, anche grazie alla fattiva collaborazione interforze con la Polizia Locale di Voghera e il locale Comando Compagnia Carabinieri, considerato il concreto pericolo di fuga e di inquinamento delle prove a suo carico, nonché il rischio di reiterazione del reato ai danni di altre giovani vittime, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza ha ritenuto necessario emettere specifica ordinanza di custodia cautelare in carcere, tempestivamente eseguita nella mattinata di martedì 28 maggio 2024 dai Carabinieri della Sezione di P.G. di Vicenza coadiuvati dai colleghi della Stazione di Arzignano.