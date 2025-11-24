Violenza sessuale sui figli minori: mamma 42enne arrestata a Crotone, deve scontare 8 anni

Una donna di 42 anni è stata arrestata nelle scorse ore dai carabinieri e condotta in carcere in esecuzione di un provvedimento di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone per il reato di violenza sessuale sui figli minorenni. La terribile vicenda di abusi su minori, sulla quale gli inquirenti hanno mantenuto finora il massimo riserbo per l’età delle vittime coinvolte, sarebbe avvenuta tra le mura domestiche e per mano della donna che invece avrebbe dovuto accudire i piccoli.

I fatti contestati risalgono a diverso tempo fa e sono stati già oggetto di indagini e di un processo e una condanna passata in giudicato, cioè di una sentenza penale definitiva a carico della donna. Proprio in esecuzione della condanna i Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto nelle scorse ore hanno arrestato la 42enne che ora dovrà scontare complessivamente 8 anni di carcere per reati che vanno dalla violenza sessuale in danno di minori ai maltrattamenti in famiglia.

La donna in particolare era stata accusata e poi ritenuta colpevole di aver abusato sessualmente dei propri figli minori costringendoli a praticare atti sessuali nei suoi confronti. Comportamenti che sarebbero avvenuti in più occasioni insieme a violenze domestiche e continue vessazioni sui piccoli, fino all’intervento dei carabinieri. La scoperta degli abusi sessuali era avvenuta grazie ai racconti degli stessi minori in colloqui con i servizi sociali locali. Le successive indagini e gli accertamenti degli investigatori dell’arma hanno fatto emergere un chiaro quadro indiziario a carico della donna che hanno portato prima al processo e poi alla successiva condanna.