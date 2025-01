video suggerito

Violento scontro tra due auto a Fioggia, una finisce contro un cartello pubblicitario: muore sul colpo un 21enne Nella tarda sera di ieri 22 gennaio in un incidente tra due macchine a Foggia è morto un ragazzo di 21 anni e altre tre persone sono rimaste ferite.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 21 anni è morto nella tarda sera di ieri 22 gennaio in un incidente tra due macchine a Foggia. Stando alle prime informazioni, l'impatto è avvenuto nel centro della città, lungo viale Ofanto e corso Roma, tra una Bmw ed una Fiat Panda sulla quale viaggiava la vittima. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma al momento con certezza si sa che lo scontro è stato violento tanto da far finire la Fiat contro un cartellone pubblicitario e abbatterlo.

Subito è scattato l'allarme al 112. Purtroppo per il giovane non c'è stato più nulla da fare: i medici sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Le altre tre persone coinvolte nell'incidente sono rimaste ferite e portate in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. Spetta ora alle forze dell'ordine cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Si procederà con le verifiche del caso.

Non è che l'ennesima vittima in strada a Foggia in poche ore. Sempre nella giornata di ieri una donna di 35 anni e un uomo di 53 hanno perso la vita in un incidente stradale sulla Statale 544. Entrambi erano alla guida della loro auto quando è avvenuto lo scontro. Anche in questo caso le manovre di rianimazione purtroppo non sono state sufficienti a salvare loro la vita.