Violento scontro frontale tra due auto, muore una donna di 40 anni: grave la figlia di 11 anni, altri 4 feriti

Una donna di 40 anni è morta in un incidente tra due auto lungo una strada statale nel Veneziano: ferita grava sua figlia di 11 anni. Ci sono anche altri quattro feriti.

Tragedia questa mattina nel Veneziano. Una donna di 40 anni è morta in un incidente tra due veicolo lungo la strada statale 14 "della Venezia Giulia" all'altezza del Casinò di Ca' Noghera, frazione di Venezia. Per la donna purtroppo non c'è stato più nulla da fare. In tutto i feriti sono cinque, tra cui anche la figlia 11enne della vittima: è gravissima, è stata trasferita in ospedale in elisoccorso.

Si indaga per capire nel dettaglio le cause dell'incidente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che però non hanno potuto far altro che accertare il decesso della donna. Soccorse le altre persone ferite, sono state trasportate in ospedale: tra questi appunto anche la bambina di 11 anni. Il padre, nonché marito della vittima, è tra i feriti ma non avrebbe riportato conseguenze particolarmente critiche. Loro tre erano su un'auto, sull'altra tre uomini che non sarebbero in pericolo di vita.

Per permettere l'intervento dei soccorsi la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico al momento è deviato lungo la viabilità secondaria, con indicazioni sul posto. Stando ai primi accertamenti si sarebbe trattato di uno scontro frontale.