Viola divieto di avvicinarsi all'ex e la minaccia di morte con messaggi e vocali: arrestato 24enne a Palermo Un 24enne di Palermo è stato arrestato dai carabinieri di Torretta dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna e averla minacciata di morte con messaggi e vocali.

A cura di Ida Artiaco

Non solo ha violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna, ma è anche tornato alla carica minacciandola di morte con messaggi e vocali. Per questo un 24enne siciliano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Torretta, in esecuzione di una un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Palermo. L'accusa a carico del giovane è di maltrattamenti in famiglia.

Tutto ha inizio lo scorso settembre, quando una donna, stanca delle continue violenze e dei maltrattamenti subiti tra le mura domestiche da parte dell'ex compagno, avrebbe trovato la forza e il coraggio di chiedere aiuto, rivolgendosi ai militari che, dopo aver raccolto il racconto della vittima e formalizzato la denuncia, sono intervenuti delineando a carico dell'uomo un grave quadro indiziario. Il che ha consentito l'emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione ed ai luoghi frequentati dalla persona offesa con braccialetto elettronico.

Ma ciò non ha fermato il 24enne che in seguito avrebbe continuato a perseguitare l'ex compagna, spiandone gli spostamenti, violando ripetutamente il divieto di avere qualsiasi tipo di contatto con la donna e arrivando perfino a minacciarla di morte attraverso l'invio di messaggi e vocali.

Per l'indagato le manette sono scattate in flagranza di reato quando i carabinieri, passando davanti l'abitazione della donna nel corso della consueta operazione di controllo del territorio, hanno notato la presenza del 24enne intento a offendere e minacciare l'ex compagna. È stato così arrestato e trasferito in carcere.