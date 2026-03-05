Attualità
Video thumbnail

Vino di bassa qualità venduto come fosse Dop ed Igp: sequestro per il valore di oltre 4 milioni di euro

I dettagli dell’operazione “Vinum Mentitum” della Guardia di Finanza e dell’ICQRF: sono stati sequestrati 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificati Doc e Igt; 24 sono le persone denunciate e 59 le violazioni scoperte.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
L’operazione nazionale “Vinum Mentitum"
L’operazione nazionale “Vinum Mentitum"

Circa 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificati Doc e Igt, per un valore superiore a 4 milioni di euro, sono stati sequestrati nel 2024 dalla Guardia di Finanza e dall’ICQRF, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell’ambito dell’operazione nazionale “Vinum Mentitum”. L’indagine, condotta sull’intera filiera produttiva, ha portato anche alla segnalazione di 24 persone alle autorità competenti e alla contestazione di 59 violazioni amministrative, con 11 diffide per irregolarità sanabili e un recupero minimo per l’Erario di circa 410.000 euro.

“L’obiettivo era presidiare un comparto strategico per il Made in Italy e contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione”, hanno spiegato i vertici dell’ICQRF. Le ispezioni hanno evidenziato l’impiego di uve e mosti non conformi ai disciplinari di produzione e la dichiarazione di provenienze geografiche non corrispondenti a quelle reali.

Significative anche le discrepanze riscontrate tra le giacenze fisiche nelle cantine e quanto registrato nel sistema SIAN, il registro nazionale che traccia la produzione vitivinicola: “Abbiamo trovato differenze tra vino realmente presente e quello registrato nei sistemi contabili, un meccanismo che permetteva di far risultare certificato vino che in realtà non possedeva i requisiti”, hanno dichiarato i funzionari della Guardia di Finanza.

Leggi anche
Bottiglie di Vino Valpolicella Ripasso DOP richiamate per errore in etichetta: i lotti interessati

Oltre agli aspetti legati alla qualità del prodotto, l’indagine ha rilevato irregolarità fiscali e tributarie: omessa dichiarazione di operazioni imponibili per oltre 280.000 euro, evasione IVA per circa 800.000 euro, violazioni in materia di accise e casi di lavoro sommerso.

“L’operazione dimostra come la collaborazione tra Guardia di Finanza e ICQRF sia essenziale per difendere la reputazione delle denominazioni italiane e garantire trasparenza ai consumatori”, hanno aggiunto le autorità. L’analisi dei rischi condotta dagli ispettori ha considerato tutti i passaggi della filiera e fattori esterni come eventi climatici avversi, carenza di manodopera, fitopatie e inflazione, che possono creare spazi per comportamenti opportunistici.

Secondo le autorità, l’operazione conferma l’efficacia del presidio pubblico su un settore strategico per l’economia italiana e per l’export agroalimentare, dimostrando come sia possibile proteggere i consumatori e la qualità del Made in Italy anche davanti a pratiche fraudolente sofisticate.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Meloni: "Italia non è in guerra". Crosetto sulle basi Usa: "Se arriverà richiesta valuteremo"
Quanti missili e droni ha lanciato l'Iran finora: le cifre aggiornate
Guerra in Iran, prezzi in aumento su benzina, diesel e bollette anche in Italia: cosa sta succedendo
Missile sulla Turchia, cosa succede se un paese Nato viene attaccato: il parere del giurista sull'articolo 5
No, gli italiani non saranno chiamati a combattere in Iran: cosa sono le liste di leva pubblicate dai Comuni
Il governo italiano darà l'ok all'uso delle basi militari per la guerra contro l'Iran?
Rula Jebreal: "Trump è un bugiardo seriale, vuole conquistare l'Iran e trasformarlo in un'altra Gaza"
Quali sono gli obiettivi sensibili in Italia in allerta massima dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views