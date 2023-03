Vincenzo muore colpito a bastonate dal fratello: “L’ho colpito per difendermi dopo una lite” Vincenzo Scupola, pensionato 79enne, è stato trovato cadavere sabato mattina in una cisterna per la raccolta delle acque piovane a Specchia, in provincia di Lecce. Sotto accusa, e per questo posto in stato di fermo, il fratello minore dell’uomo.

Colpito a bastonate dal fratello dopo l'ennesima lite per questioni familiari inerenti l'uso di alcuni campi agricoli nel territorio del comune di Specchia, nel Sud Salento. Così, secondo gli inquirenti, è morto Vincenzo Scupola, il pensionato 79enne trovato cadavere sabato mattina in una cisterna per la raccolta delle acque piovane in un podere situato lungo la strada comunale San Demetrio, in provincia di Lecce.

Sotto accusa, e per questo posto in stato di fermo, il fratello minore dell'uomo, Nicola Scupola di 70 anni. Il settantenne era stato individuato fin da subito come principale sospetto dagli inquirenti dopo il racconto di alcuni testimoni che avevano visto i due fratelli litigare furiosamente. Individuato e condotto in caserma nel primo pomeriggio di ieri, l'uomo è stato interrogato a lungo dando diverse versioni dei fatti.

Infine nella serata di sabato ha fatto parziali ammissione dei fatti e per lui è scattato il fermo con l'accusa di omicidio. Secondo quanto trapelato, L'uomo avrebbe ammesso di aver litigato e aggredito il fratello per questioni che si trascinavano da tempo sulla gestione dei terreni di famiglia. L'indagato avrebbe colpito il fratello con un bastone ma ha sostenuto di non aver voluto uccidere il 73enne e di essersi solo difeso dopo essere stato aggredito dalla vittima.

La scoperta del cadavere di Vincenzo Scupola risale alla prima mattina di sabato quando una persona ha chiamato la polizia indicando la presenza di un uomo a terra in una pozza di sangue vicino ad una cisterna e accanto a lui un secondo uomo con in mano un bastone. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato di Taurisano che hanno fatto il tragico rinvenimento.

Secondo una prima ispezione cadaverica, sul volto della vittima sono state rinvenute numerose tumefazioni e ferite ma sarà l'autopsia a fare maggiore chiarezza. Resta da stabilire infatti se il 79enne sia deceduto a causa delle botte e poi gettato nella cisterna oppure se sia caduto nel tentativo di mettersi in salvo.