Villa San Giovanni, neonata abbandonata sugli scogli: la madre ha 13 anni, si indaga sulla sua famiglia Su caso indagano sia la procura minorile che quella ordinaria. L'autopsia sul corpicino della piccola sarà effettuata nelle prossime ore. Quel che si è appreso è che il contesto familiare a cui appartiene la ragazzina sarebbe particolarmente degradato.

A cura di Biagio Chiariello

La zona del ritrovamento a Villa San Giovanni

La svolta sul caso del drammatico ritrovamento della neonata senza vita, all'interno di uno zainetto, a Villa San Giovanni, nella scogliera della darsena di Pezzo, nel Reggino, è arrivata nella giornata di ieri 27 maggio: la madre è una 13enne, proveniente da una famiglia molta disagiata.

Gli inquirenti l'hanno individuata visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Una volta giunti a casa della giovanissima, gli uomini della squadra Mobile di Reggio Calabria l'hanno trovata a letto in condizioni di salute precaria: è stata trasportata in ospedale per una sospetta setticemia derivante presumibilmente proprio dal parto incontrollato.

Su caso indagano sia la procura minorile che quella ordinaria. Resta da capire se indirizzare l'inchiesta verso il reato di occultamento di cadavere o per omicidio. Saranno i medici legali a stabilire innanzitutto se il decesso di Viola (questo il nome dato dai medici alla neonata) è avvenuto al momento del parto o successivamente per soffocamento quando è stato abbandonato nello zaino con il cordone ombelicale ancora attaccato.

Il corpicino era avvolto da un panno ricoperto da una busta di plastica a sua volta contenuta all'interno dello zaino abbandonato tra gli scogli davanti al mare dello Stretto di Messina. A fare la scoperta choc è stato un passante, non molto distante dagli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia.

L’autopsia sarà effettuata nelle prossime ore.

Ieri, nella tarda serata, le forze dell’ordine avrebbero interrogato la madre della 13enne: gli inquirenti vogliono comprendere se e come la donna possa essere coinvolte nel tragico episodio che ha per protagonista la figlia. Quel che si è appreso è che il contesto familiare a cui appartiene la ragazzina sarebbe particolarmente degradato.