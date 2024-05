video suggerito

Neonata trovata morta sugli scogli a Villa San Giovanni: individuata la madre, ha 13 anni La tredicenne di nazionalità italiana è stata raggiunta dagli agenti nell'abitazione di famiglia in cui risiede coi genitori proprio a Villa San Giovanni. Ha una grave infezione in atto, un setticemia conseguenza del parto che ha richiesto un immediato ricovero.

A cura di Antonio Palma

Ha solo 13 anni la mamma della neonata trovata morta tra gli scogli di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, davanti al mare dello Stretto di Messina nella mattinata di domenica 26 maggio. La ragazzina è stata individuata dalle forze dell'ordine dopo un giorno di indagine che infine ha permesso di risalire alla madre della neonata morta. La bimba era stata trovata con il cordone ombelicale ancora attaccato e all’interno di uno zaino abbandonato tra gli scogli nelle vicinanze degli imbarcaderi per la Sicilia.

La tredicenne di nazionalità italiana è stata raggiunta dagli agenti nell'abitazione di famiglia in cui risiede coi genitori proprio a Villa San Giovanni. Vista l'età della ragazzina coinvolta in questa tragedia, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo su identità ma anche sulle modalità e le circostanze in cui si sono svolti i fatti. Secondo quanto trapelato finora, la minore era sofferente quando è stata raggiunta a casa ed è stato necessario allertare i sanitari per il trasporto in ospedale.

La tredicenne è stata accompagnata in ospedale dove i medici hanno confermato la gravidanza ma hanno anche accertato una grave infezione in atto, un setticemia conseguenza del parto. La ragazzina avrebbe partorito lo scorso fine settimana in circostanze che sono ancora in corso di accertamenti ma che avrebbero portato a conseguenze fisiche che hanno richiesto il ricovero della minore.

La ragazzina sarà sicuramente ascoltata in audizione protetta per capire cosa sia accaduto ma le prime riposte sulla tragedia di Villa San Giovanni potrebbero arrivare già martedì con i primi risultati dell'autopsia sul corpicino della neonata. Il medico legale è chiamato a chiarire quando è nata a bimba e soprattutto se era già morta o se il decesso sia sopraggiunto successivamente.

In ogni caso sono al lavoro per ricostruire l’intero quadro che ha portato all'abbandono della neonata. Da quanto trapela, il contesto familiare cui appartiene la tredicenne sarebbe particolarmente degradato.