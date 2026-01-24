Viene picchiato in strada con un bastone in Salento, 43enne in gravi condizioni

Un 43enne è stato ricoverato in gravi condizioni in Salento dopo essere stato aggredito con un bastone di legno da due persone che poi hanno fatto perdere le loro tracce. Le forze dell’ordine ipotizzano una spedizione punitiva nei confronti dell’uomo.

Un uomo di 43 anni è stato picchiato in strada con un bastone a Copertino, in Salento. La vittima dell'aggressione è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti fatti sul caso, il 43enne sarebbe stato colpito ripetutamente al viso e in diverse altre parti del corpo con un bastone di legno nella serata di ieri per poi essere abbandonato in strada. A lanciare l'allarme sono stati due residenti della zona che hanno notato il 43enne ferito nella zona del pestaggio. Gli aggressori, sempre stando alle prime ricostruzioni, sarebbero due uomini poi fuggiti in auto.

Il personale sanitario è intervenuto per prestare i primi soccorsi al 43enne, poi ha disposto il trasferimento in ospedale. I carabinieri invece stanno portando avanti le indagini e hanno acquisito le immagini degli impianti di video-sorveglianza della zona.

I cittadini che per primi hanno lanciato l'allarme, hanno descritto l'aggressione come un violento pestaggio con un bastone o una mazza da baseball. La violenza è avvenuta in strada, secondo quanto riferito dai testimoni che hanno chiesto aiuto. L'ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è quella di una spedizione punitiva compiuta ai danni del 43enne, al momento in gravi condizioni in ospedale.

I motivi alla base della violenza non sono invece chiari e gli investigatori mantengono per ora il massimo riserbo. Potrebbe essere decisivo per ricostruire quanto accaduto il racconto del 43enne, al momento affidato alle cure dei medici. Per raccogliere la testimonianza, però, sarà necessario attendere che le condizioni della vittima migliorino, anche se ci vorrà del tempo.

Per il momento il 43enne resterà nel nosocomio salentino, affidato alle cure dei medici che cercheranno di farlo riprendere quanto prima.