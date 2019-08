Vicenza, mal di testa e perdita dell’equilibrio: bimba di 1 anno salvata da un tumore al cervello

Miracolosa operazione all’ospedale di Vicenza, dove una bimba di 1 anno è stata salvata in extremis da un tumore al cervello, grosso quanto una mela, nel corso di un intervento “destinato a fare scuola”. La piccola era arrivata in coma al pronto soccorso del San Bortolo dopo aver accusato per qualche tempo mal di testa e perdita dell’equilibrio. Ora sta meglio e procede con il decorso post-operatorio.