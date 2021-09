Vicenza, donna uccisa a colpi arma da fuoco: assassino in fuga, è caccia all’uomo È caccia all’uomo nel Vicentino dopo che questa mattina una donna è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco all’interno del parcheggio di un’azienda a Noventa Vicentina. Il presunto assassino, dopo l’omicidio, si è dato alla fuga e ha fatto perdere le proprie tracce.

A cura di Chiara Ammendola

Le ha sperato nel parcheggio di un'azienda, uccidendola praticamente sul colpo, poi si è dato alla fuga. È caccia all'uomo a Noventa Vicentina, piccolo comune in provincia di Vicenza dove una donna è stata uccisa stamattina a colpi d'arma da fuoco.

Ancora poche le informazioni trapelate finora ma, stando a quanto si apprende, sembra che l'autore del delitto sia fuggito dopo aver esploso i colpi. Per questo è scattata in un tutta la zona una caccia all'uomo da parte dei carabinieri, con il supporto della polizia, in tutta la provincia vicentina e lungo la rete autostradale. Sul luogo del delitto sono intervenute le forze dell'ordine con il magistrato di turno e il medico legale chiamato a fare i primi accertamenti. Purtroppo per la vittima, una donna la cui identità non è stata ancora resa nota, non c'è stato nulla da fare.

(Notizia in aggiornamento)