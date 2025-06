video suggerito

L'avvocato della donna uccisa a Tolentino: "Era costretta a dormire sul divano, non andava via per i figli" Gentiana Kopili è stata accoltellata a morte dall'ex marito la sera del 14 giugno a Tolentino (Macerata): la coppia si era separata nel 2022 e i rapporti tra i due erano tesi nonostante non vivessero più insieme. Lo spiega a Fanpage.it l'avvocato Guglielmo De Luca, il legale che ha seguito la donna durante la separazione.

A cura di Giorgia Venturini

A sinistra, Gentiana Kopili, 45 anni.

Aveva lasciato il marito tre anni fa Gentiana Kopili, la 45enne accoltellata a morte dall'uomo la sera del 14 giugno a Tolentino, in provincia di Macerata. La tragedia è avvenuta la sera del 14 giugno: l'ex marito, il 55enne Nikollaq Hudhra, l'ha colpita con una lama di 18 centimetri alle spalle. I carabinieri lo hanno trovato seduto su una panchina di un giardino pubblico del paese con il cadavere della moglie vicino. L'uomo ha reso completa confessione davanti al pubblico ministero Enrico Riccioni: avrebbe, davanti anche alle autorità, ammesso la premeditazione dell'omicidio. Stando alla prima ricostruzione della dinamica, il 55enne avrebbe trascorso la giornata con uno dei due figli e una volta salutati si è messo in macchina per poi parcheggiare l'auto in via Benadduci a Tolentino. Qui sarebbe salito su un monopattino "perché mia ex moglie conosceva l'auto" e l'avrebbe cercata nella zona dove lavorava: l'ha accoltellata alle spalle con un coltello che teneva in una busta di plastica. L'avrebbe colpita una decina di volte. Oggi ci sarà la decisione del giudice sulla convalida del fermo.

I rapporti tra la coppia sarebbero stati tesi negli ultimi anni a causa della separazione. Ma cosa è successo? Lo spiega a Fanpage.it l'avvocato Guglielmo De Luca, il legale che ha seguito Gentiana durante la separazione avvenuta nel 2022: "L'uomo aveva denunciato due volte la moglie per tentato omicidio. Aveva la fobia che la donna lo avvelenasse, ma non era ovviamente vero. Per questo aveva cambiato la serratura di casa impedendole di entrare. Gentiana faceva la badante e quindi passava le notti nella casa del suo datore di lavoro fino a quando non abbiamo presentato delle diffide. A questo punto l'uomo ha permesso alla moglie di entrare nell'abitazione ma di dormire solo su un divano chiudendo a chiave altre stanze di casa, impedendole così l'accesso. Io stesso ho presentato una denuncia per maltrattamento".

E poi l'avvocato De Luca ha aggiunto: "Ho provato più volte a convincere la mia assistita ad andare via di casa ma se lei non lo ha fatto subito – ma solo dopo la separazione nel 2022 – è perché era preoccupata per i figli (che oggi hanno 23 e 21 anni) e non voleva lasciarli soli con il padre". L'avvocato infine precisa che dopo la separazione il rapporto professionale si era concluso, ma quando la vedeva in giro in paese le chiedeva sempre come stava e se avesse ancora bisogno di aiuto. Infine la tragedia.

L'uomo sarebbe partito da Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia, e avrebbe percorso più di 100 chilometri. In auto aveva una confezione di più coltelli comprati i giorni prima. Avrebbe aspettato la moglie nella zona dove lei lavorava come badante e poi l'avrebbe colpita più e più volte alla schiena fino a ucciderla. A chiamare i carabinieri è stata una donna residente del condominio nel cui giardinetto è stata uccisa la donna: c'è un video ripreso da alcuni testimoni. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato l'uomo seduto sulla panchina del piccolo parchetto con il cadavere della donna di fianco. Avrebbe già confessato e oggi si attende l'udienza di convalida dell'arresto. Nei suoi confronti è stata contestata la premeditazione. Intanto si sta procedendo con l'autopsia nei confronti della donna: stando a una prima ispezione cadaverica la vittima non avrebbe altri segni di violenza se non quelli da arma da taglio.