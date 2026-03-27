Chiuse i due figli appena nati in freezer: mamma francese condannata a 25 anni

Aurélie S., mamma francese di 44 anni, è stata condannata a 25 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Avignone per aver provocato la morte dei suoi due figli appena nati e averne chiuso i corpi in un congelatore: la donna rischiava l'ergastolo ma i giudici hanno stabilito che non fosse sufficientemente provata la sua intenzione di uccidere i bambini, nati nel 2018 e 2019; Aurélie è stata quindi condannata per negligenza.

La 44enne, che è stata inoltre riconosciuta colpevole di violenza nei confronti delle sue tre figlie maggiori, ha assistito alla sentenza rimanendo impassibile, con le braccia incrociate. Durante le indagini e il processo, Aurélie S. ha negato qualsiasi intento di uccidere. "Non le ho uccise, ma queste sono le conseguenze della mia inazione, di ciò che non ho fatto", ha costantemente sussurrato davanti agli inquirenti durante l'ultima udienza. "È lì che l'ho messa nel congelatore! Non so perché non ho chiamato aiuto. Ho perso il controllo, non ero me stessa, mi pentirò per il resto della mia vita di non aver fatto le cose per bene".

I neonati sono stati tenuti in un congelatore di casa per quasi quattro anni, finché un'amica della figlia minore, alla quale l'adolescente si era confidata riguardo alla presenza di un neonato nel suo freezer, non ha allertato la polizia. Aurélie ha sempre sostenuto davanti agli inquirenti che il primo figlioletto, morto dopo pochi giorni di vita, fosse caduto dalle scale. Questa versione è stata smentita dagli investigatori e dalle dichiarazioni di una delle sue figlie. In merito al secondo figlio, la donna ha detto di non sapere di essere incinta quando ha partorito una sera sul divano; non avendo tagliato il cordone ombelicale, il bambino è morto soffocato. In entrambi i casi, la 44enne non è stata in grado di spiegare perché non avesse chiamato i soccorsi e avesse riposto immediatamente i due piccoli corpi nel congelatore dopo la loro morte.