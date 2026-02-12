Vicenza, bimba di 3 anni scompare improvvisamente, trovata dopo ore tra la neve: cane di casa sempre con lei

Sono stati momenti di paura e apprensione nel Vicentino per una bambina di appena 3 anni che ieri si è allontanata da casa da sola con i cani di famiglia facendo scattare immediatamente l’allarme dei genitori. Dopo ore di ricerche intense, fortunatamente però è arrivato il lieto fine quando la piccola di Tonezza del Cimone è stata rinvenuta su una stradina innevata, sempre senza adulti ma con accanto il suo fidato animale di famiglia.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 febbraio, quando i genitori di sono accorti che la piccola era sparita improvvisamente dal cortile di casa dove poco prima stava giocando con i cani di famiglia. Immediata la richiesta di aiuto, pervenuta alle forze dell’ordine poco dopo le 17. Comprensibili i successivi momenti di tensione e paura per le sorti di una bimba così piccola da sola tra i campi mentre calava il buio della sera in una zona innevata quando le temperature scendono sotto lo zero.

L’unica nota positiva era l’allontanamento contestuale dei cani che aveva subito fatto ben sperare. La piccola infatti stava giocando proprio con loro in prossimità della casa, quando all'improvviso è sparita alla vista dei familiari. In tutta la zona è scattata una massiccia operazione di ricerca che ha coinvolto Carabinieri, Soccorso alpino, Protezione civile e Vigili del fuoco, con i tecnici e i droni, ma soprattutto tutte le persone del posto che a gruppi si sono divisi le zone da esplorare.

Proprio da alcuni abitanti del posto è arrivata infine la lieta notizia. Prima il rinvenimento di uno dei due cani e poi quello della piccola con l’altro cane lungo lo stesso sentiero. Poco prima delle 19, infatti, due uomini che si erano uniti alle ricerche hanno ritrovato la bimba lungo la strada forestale innevata che porta sul Cimone in compagnia del fidato amico a quattro zampe che non l’ha mai lasciata sola. La bambina vagava a quasi tre chilometri da casa.

Dopo la segnalazione, una squadra di soccorritori in poco tempo l'ha raggiunta a piedi per metterla al caldo, mentre sopraggiungeva con un mezzo un'infermiera del Soccorso alpino, che ne ha valutato le condizioni, risultate buone. La bimba infine è stata riaccompagnata dai genitori per un abbraccio liberatorio.

Secondo i soccorritori, inizialmente si era incamminata sulla strada asfaltata per poi girare sulla strada forestale innevata dove però ad un certo punto ha dovuto a fermarsi perché bloccata dalla neve. Il cane nel frattempo è sempre rimasto con lei.