Attualità
video suggerito
video suggerito

Verona, si schianta con lo scooter contro un camion: Lorenza morta a 19 anni a Pescantina

Lorenza Bridi, 19 anni, è morta ieri sera dopo un grave incidentealungo la strada statale 12 del Brennero: lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un camion e un’auto. La giovane era stata ricoverata in terapia intensiva a Borgo Trento.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Lorenzo Bridi
Lorenzo Bridi

Lorenza Bridi non ce l’ha fatta. La giovane di 19 anni è morta ieri sera, dopo ore di agonia, a seguito delle gravi ferite riportate in un terribile incidente stradale avvenuto lunedì 12 gennaio a Pescantina, lungo la strada statale 12 del Brennero, tra località Nassar e Settimo. La ragazza, a bordo del suo scooter, si è scontrata con un camion, con il coinvolgimento di un’automobile, in circostanze ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Erano da poco passate le sette del mattino quando il violento impatto ha scosso la frazione pescantinese, proprio nei pressi del civico 50, a pochi metri dalla zona industriale. I primi a intervenire sul luogo dello schianto sono stati i soccorsi sanitari, arrivati con un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Peschiera.

Le condizioni di Lorenza erano apparse subito gravissime: il personale sanitario l’ha stabilizzata sul posto e trasferita in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei medici, la giovane è deceduta nella tarda serata.

Leggi anche
Morto a 89 anni lo chef stellato Sergio Lorenzi, addio all'inventore della tagliata

La gravità dell’incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada, sia per consentire i soccorsi sia per permettere ai carabinieri di ricostruire la dinamica dello scontro, che resta sotto indagine. La sproporzione dei mezzi coinvolti – uno scooter e un camion – è già un elemento di preoccupazione, mentre i detriti dei veicoli e i segni dell’impatto rimanevano visibili sulla carreggiata anche nelle ore successive.

Lorenza era studentessa della classe V Asu del liceo delle Scienze Umane dell’istituto superiore Montanari di Verona. Il dirigente scolastico Matteo Sansone, con una circolare, ha informato alunni e famiglie della tragica scomparsa, disponendo alle 12 un minuto di silenzio in memoria della giovane. “A nome di tutta la comunità scolastica – si legge nella nota – esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e ci stringiamo con affetto ai familiari, alle compagne e a tutti quelli che l’hanno conosciuta. Il suo sorriso, la curiosità e la presenza luminosa resteranno per sempre nei nostri cuori. Che il ricordo di Lorenza continui a essere luce e forza per chi l’ha conosciuta e amata”.

Anche il Volley88 Pescantina asd ha voluto unirsi al cordoglio: “Un commosso e sentito abbraccio ad Alice e ai suoi genitori nel ricordo della cara Lorenza. Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Ciao Lorenza ❤️”, si legge sul profilo Instagram della società.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Proteste
in Iran
Trump ai manifestanti: "Resistete, aiuti in arrivo", Tajani: "Convocato ambasciatore"
"L'Iran non è mai stato così isolato e fragile, possibile colpo di stato interno": l'analisi dell'esperto ISPI
Chi era Rubina Aminian, la studentessa curda uccisa nelle proteste in Iran con uno sparo alla nuca
"Vogliamo la fine del regime e libere elezioni": a Fanpage le voci degli iraniani che protestano nel mondo
L'analista: "Le proteste non bastano, il futuro potrebbe essere ancora più duro e meno libero"
Perché le donne accendono sigarette con la foto di Khamenei per solidarietà alle proteste in Iran: il valore simbolico
Giuseppe Acconcia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views