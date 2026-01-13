Verona, si schianta con lo scooter contro un camion: Lorenza morta a 19 anni a Pescantina

Lorenza Bridi, 19 anni, è morta ieri sera dopo un grave incidentealungo la strada statale 12 del Brennero: lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un camion e un’auto. La giovane era stata ricoverata in terapia intensiva a Borgo Trento.

Lorenzo Bridi

Lorenza Bridi non ce l’ha fatta. La giovane di 19 anni è morta ieri sera, dopo ore di agonia, a seguito delle gravi ferite riportate in un terribile incidente stradale avvenuto lunedì 12 gennaio a Pescantina, lungo la strada statale 12 del Brennero, tra località Nassar e Settimo. La ragazza, a bordo del suo scooter, si è scontrata con un camion, con il coinvolgimento di un’automobile, in circostanze ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Erano da poco passate le sette del mattino quando il violento impatto ha scosso la frazione pescantinese, proprio nei pressi del civico 50, a pochi metri dalla zona industriale. I primi a intervenire sul luogo dello schianto sono stati i soccorsi sanitari, arrivati con un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Peschiera.

Le condizioni di Lorenza erano apparse subito gravissime: il personale sanitario l’ha stabilizzata sul posto e trasferita in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei medici, la giovane è deceduta nella tarda serata.

La gravità dell’incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada, sia per consentire i soccorsi sia per permettere ai carabinieri di ricostruire la dinamica dello scontro, che resta sotto indagine. La sproporzione dei mezzi coinvolti – uno scooter e un camion – è già un elemento di preoccupazione, mentre i detriti dei veicoli e i segni dell’impatto rimanevano visibili sulla carreggiata anche nelle ore successive.

Lorenza era studentessa della classe V Asu del liceo delle Scienze Umane dell’istituto superiore Montanari di Verona. Il dirigente scolastico Matteo Sansone, con una circolare, ha informato alunni e famiglie della tragica scomparsa, disponendo alle 12 un minuto di silenzio in memoria della giovane. “A nome di tutta la comunità scolastica – si legge nella nota – esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e ci stringiamo con affetto ai familiari, alle compagne e a tutti quelli che l’hanno conosciuta. Il suo sorriso, la curiosità e la presenza luminosa resteranno per sempre nei nostri cuori. Che il ricordo di Lorenza continui a essere luce e forza per chi l’ha conosciuta e amata”.

Anche il Volley88 Pescantina asd ha voluto unirsi al cordoglio: “Un commosso e sentito abbraccio ad Alice e ai suoi genitori nel ricordo della cara Lorenza. Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Ciao Lorenza ❤️”, si legge sul profilo Instagram della società.