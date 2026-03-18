Verona, paura per una bambina di 10 anni morsa da una vipera: trasportata in ospedale, non è grave

Al suo arrivo all’ospedale di Verona la piccola paziente presentava un quadro clinico non grave: aveva dolore locale e un modesto gonfiore della mano, senza segni di coinvolgimento sistemico né di aggravamento delle condizioni.

Momenti di paura nei giorni scorsi in Lessinia, tra Veneto e Trentino, dove una bambina di appena dieci anni è stata morsa da una vipera; nonostante lo spavento iniziale ora la piccola per fortuna sta bene.

A quanto pare, le temperature miti delle settimane scorse hanno fatto sì che il serpente uscisse prima dalla sua fase di letargo: è stato infatti proprio nel risveglio dell’animale che si è verificato il primo morso di quest'anno.

La bambina è stata subito soccorsa e presa in carico dai medici del Pronto soccorso pediatrico di Verona, in particolare dal Centro antiveleni Aoui, diretto dal dottor Giorgio Ricci. Al suo arrivo, la piccola paziente presentava un quadro clinico non grave: aveva dolore locale e un modesto gonfiore della mano, senza segni di coinvolgimento sistemico né di aggravamento delle condizioni durante il periodo di osservazione.

In questa occasione non è stata necessaria la somministrazione dell’antidoto. L’andamento clinico è stato favorevole e la bimba si è ripresa senza complicazioni, venendo dimessa il giorno seguente.

Cosa fare in casi di morso di vipera

Il morso di una vipera rappresenta una minaccia insidiosa, specialmente quando la vittima è un bambino. La pericolosità in giovane età è legata principalmente al rapporto tra la quantità di veleno iniettata e la massa corporea ridotta: una dose che per un adulto risulterebbe moderata può infatti scatenare nei più piccoli reazioni sistemiche più rapide, che vanno dal forte gonfiore locale a complicazioni più serie a carico dell'apparato circolatorio o respiratorio.

In situazioni simili, la gestione dei primi momenti è cruciale e richiede prima di tutto una grande calma. È fondamentale tranquillizzare il bambino e farlo distendere, cercando di mantenere l'arto colpito il più fermo possibile, quasi fosse una frattura, per evitare che il movimento muscolare acceleri la diffusione del veleno attraverso i vasi linfatici. Mentre si contatta immediatamente il 118, la ferita può essere pulita con semplice acqua e sapone o acqua ossigenata, evitando assolutamente l'uso di alcol, che reagendo con il veleno può aumentarne la tossicità.

Restano invece tassativamente vietate le manovre "da film" come incidere la pelle, tentare di aspirare il veleno a bocca o applicare lacci emostatici troppo stretti; queste pratiche rischiano solo di peggiorare il danno ai tessuti o di concentrare la tossina in modo pericoloso. La parola d'ordine resta il trasporto tempestivo in ospedale, dove i medici possono monitorare l'evoluzione del quadro clinico e decidere, solo se strettamente necessario, la somministrazione dell'antidoto in un ambiente protetto.