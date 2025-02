video suggerito

"Verifica urgente. Clicca su questo link", il falso SMS dalla banca: donna truffata per 3.595 euro Attenzione ai messaggi che sembrano provenire dalla propria banca: potrebbero nascondere un tentativo di truffa. Lo ha scoperto a proprie spese una donna altoatesina, raggirata da due uomini di origine napoletana.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Negli ultimi anni, le frodi legate all'Home banking sono diventate sempre più sofisticate, con criminali informatici che adottano tecniche ingannevoli per trarre in errore le vittime. L'ultimo episodio si è verificato a San Candido, in provincia di Bolzano. Vittima una donna altoatesina.

Tutto è iniziato con la ricezione di un SMS, apparentemente inviato dalla sua banca, che la invitava a cliccare su un link per effettuare una verifica urgente del proprio conto corrente. Senza sospettare nulla, la donna ha aperto il collegamento, trovandosi di fronte a un sito che riproduceva fedelmente quello ufficiale dell’istituto di credito. Dopo aver inserito le proprie credenziali, è stata contattata telefonicamente da una presunta operatrice bancaria che, con toni rassicuranti, l’ha indotta a disporre due bonifici su conti intestati a terzi, per un totale di 3.595 euro.

Le indagini avviate dai carabinieri hanno permesso di identificare gli intestatari dei conti bancari utilizzati per la truffa: si tratta di due italiani di origine napoletana, che sono stati denunciati. Gli investigatori stanno ora cercando di accertare se i due facciano parte di un'organizzazione criminale più ampia, specializzata in frodi informatiche.

Grazie alla collaborazione tra forze dell'ordine e istituti bancari, sono stati avviati ulteriori accertamenti per migliorare la sicurezza dei clienti e prevenire nuovi tentativi di truffa. Nel frattempo, le autorità raccomandano la massima prudenza: le banche non inviano mai link per l’accesso ai conti correnti. In caso di dubbi o anomalie, è sempre consigliabile contattare direttamente la propria filiale o rivolgersi ai carabinieri.