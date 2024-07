Ventimiglia, camionista scopre migranti sul suo tir: le frusta per scacciarle. La scena in un video Si tratterebbe di ragazze originarie dell’Eritrea che erano state accolte da Caritas Intemelia. Molto probabilmente stavano tentando di espatriare in Francia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Un camionista è stato ripreso mentre costringe a scendere a colpi di frusta dal proprio tir un gruppo di donne migranti che erano salite rimorchio dell'autoarticolato, molto probabilmente per tentare di espatriare in Francia, nei pressi del confine di Ventimiglia, in Liguria.

Il filmato, registrato dall'automobilista all'autoporto, in queste ore sta facendo il giro dei social. Si vede l'uomo camionista che, con in mano la cinghia da carico (con il terminale in acciaio) fa scendere le migranti dal camion e poi le colpisce con la frusta improvvisata.

Accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine. Stando a quanto riportato dai media locali il camionista potrebbe essere ungherese.

Secondo il Secolo XIX le donne in questione sarebbero di nazionalità eritrea: la sera precedente all'episodio erano state accolte da Caritas Intemelia e avevano trascorso la notte nel ‘punto di accoglienza diffusa' di Ventimiglia. In seguito sarebbero poi tornate alla Caritas dove avrebbero raccontato quanto subito.

