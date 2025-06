Pestaggio al Cpr di Gradisca, video denuncia degli attivisti: “In mutande picchiato a sangue dagli agenti” Il pestaggio sarebbe avvenuto nella notte fra il 5 e 6 giugno al culmine dell’ennesima protesta nel Cpr di Gradisca per una sospetta epidemia di scabbia. Nel video si vedono gli agenti di polizia in assetto antisommossa che strattonato un migrante e lo portano di peso in una stanza dove infine sarebbe stato picchiato a sangue. Forze dell’ordine: “Nessuna denuncia, solo strumentalizzazione”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo che protesta in mutande nel Cpr di Gradisca che viene preso di mira dai getti degli idranti e infine inseguito dagli agenti di polizia in assetto antisommossa che lo strattonano e lo portano di peso in una stanza dove infine sarebbe stato picchiato a sangue. È quanto si vede in un video denuncia degli attivisti dalla rete ‘No cpr’ per raccontare quando accaduto nel centro di permanenza per il rimpatri di Gradisca d’Isonzo dopo la protesta di inizio giugno.

L'episodio sarebbe avvenuto dopo l'ennesima rivolta dei migranti per protestare contro le condizioni degradanti nel centro di permanenza. Siamo nei giorni in cui era scattato l'allarme scabbia che si era aggiunto alle già tante problematiche di questo luogo e aveva fatto sollevare le proteste con incendi e rivolte.

"La repressione non si è fatta attendere" hanno denunciato gli attivisti mostrando un video con gli agenti armati di manganello e caschi che inseguono un migrante seminudo e solo in mutande prima di portarlo in una stanza attigua dove si sentono urla e colpi. Qui, secondo l'accusa degli attivisti, sarebbe avvenuto un brutale pestaggio ai danni dell'uomo che di vede in un secondo video privo di sensi steso a terra, con il volto coperto di sangue. “È stato picchiato violentemente” sostengono gli attivisti.

Leggi anche Il video del candidato sindaco di New York Brad Lander arrestato dagli agenti immigrazione

I fatti sarebbero avvenuti nella notte fra il 5 e 6 giugno al culmine dell'ennesima protesta nel Cpr per la sospetta epidemia di scabbia. "Le segnalazioni sono sempre più insistenti e da più persone. Qualcuno di loro parla di 50-100 persone che continuano a grattarsi dappertutto", aveva denunciato la stessa rete No Cpr sui social, rivelando: "Ci inviano video della sporcizia delle celle, pulite solo di tanto in tanto, spesso da loro stessi, con le loro magliette o asciugamani, quando si raggiunge il limite".

Forze dell'ordine: "Del pestaggio non c'è traccia, strumentalizzazione"

Al momento, la vittima del presunto pestaggio però non ha sporto denuncia, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti investigative. "La trasparenza delle istituzioni è testimoniata dalla concessione del telefonino a tutte le persone trattenute nel centro che pertanto possono filmare qualsiasi momento della giornata. Nel caso specifico, si nota il personale mentre scorta l'ospite in un'altra stanza. Perché non sono state diffuse anche le immagini successive? C'è poi una seconda ripresa, del tutto distinta, della presunta vittima sanguinante, lasciando ipotizzare che la causa sia un pestaggio, di cui non c'è traccia. All'interno di quel centro, esistono denunce per qualsiasi situazione anomala ma la vittima di una presunta azione tanto violenta non l'ha sporta" sostengono gli operatori delle forze dell'ordine, aggiungendo: "Una situazione davvero anomala che testimonia la volontà di strumentalizzare l'accaduto, fornendo solo una parte dei video girati dai trattenuti, che invece possono documentare tutto con i loro smartphone".

La situazione limite del Cpr di Gradisca è nota da tempo con continue proteste e rivolte per le scarsissime condizioni di vita e di igiene. Il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d'Isonzo “è una bomba a orologeria” lo ha definito anche il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP). Una situazione caratterizzata da continue tensioni, rivolte, atti di autolesionismo e interventi pesanti delle forze dell'ordine.