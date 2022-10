Venezia, scontro betoniera, furgone e bici: 2 morti, grave un ragazzino di 12 anni Incidente mortale oggi lungo la provinciale 57, a Torre di Mosto (Venezia): due i morti accertati, che viaggiavano nel furgone distrutto dall’impatto con la betoniera.

A cura di Susanna Picone

Gravissimo incidente stradale oggi a Torre Mosto (Venezia). Il bilancio è di due morti e un ferito grave. Coinvolta una betoniera, un furgone con tre persone a bordo e un ragazzino di 12 anni in bicicletta.

L’incidente stradale si è verificato stamattina tra le 7 e le 8 sulla Provinciale 57, all’altezza di Torre Mosto, in località Staffolo. Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e i carabinieri. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le persone dalle lamiere.

Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale sanitario del Suem, non è stato possibile far altro che dichiarare il decesso delle due persone a bordo del furgone. È ferito in gravi condizioni, invece, il ragazzo a bordo della bicicletta, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il ragazzo, a quanto si apprende, era appena uscito di casa con la sua bici uscita distrutta dallo schianto.

Illeso invece l’autista della betoniera. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero. La dinamica del drammatico incidente stradale è ancora in fase di ricostruzione. Secondo una primissima ricostruzione, sembra che l’autista della betoniera, forse per evitare il ragazzino in bicicletta, abbia impattato con il furgone proveniente dalla direzione opposta: quest’ultimo sarebbe finito nel fossato, mentre il mezzo pesante sarebbe uscito di strada. La viabilità è bloccata nei due sensi di marcia per le operazioni di soccorso e i rilievi.

Articolo in aggiornamento