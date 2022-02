Venezia, precipita da un’impalcatura e muore sul colpo: era un operaio e aveva 50 anni L’incidente sul lavoro è avvenuto presso l’azienda ‘Ecoprogetto’ di Fusina, in provincia di Venezia. Ieri è morto un altro operaio vittima di un’altra tragedia analoga sempre nel Veneziano.

Un operaio di 50 anni è morto all’interno dell’azienda ‘Ecoprogetto' di Fusina, in provincia di Venezia. Sarebbe precipitato da un’impalcatura. Gli operatori sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto, hanno cercato di rianimarlo ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'uomo sarebbe morto sul colpo. Sul posto è intervenuta la polizia ed è stato attivato contestualmente lo Spisal.

Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro; proprio ieri, Lunedì 31 gennaio, è morto un altro cinquantenne, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto una settimana prima, sempre nella zona industriale di Venezia. Lavorava per una ditta esterna alla Pilkington di Porto Marghera: è stato centrato da una pala meccanica in movimento, le complicazioni subentrate dopo il ricovero hanno aggravato lo stato clinico portandolo successivamente alla morte. “La Filctem Cgil di Venezia – afferma il sindacato – da sempre sostiene che la sicurezza sui posti di lavoro viene prima del lavoro stesso, nonostante si continui a discuterne quotidianamente si comprende che questo fenomeno è qualcosa assai difficile da debellare, nessuno può permettersi di non mettere la sicurezza in primo piano, sicurezza non è semplicemente un termine ma qualcosa da pretendere in ogni momento”.