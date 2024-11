video suggerito

Venezia, auto finisce contro un albero e si spacca in due: morto ragazzo di 21 anni L'incidente è avvenuto a a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia. La vittima si chiamava Rilind Thaqi e aveva 21 anni.

A cura di Davide Falcioni

Rilind Thaqi, un ragazzo di 21 anni di origini kosovare, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia. Il giovane viaggiava a bordo di un'auto Bmw che sarebbe uscita di strada per andare a schiantarsi contro un albero lungo via Fausta, all'altezza della curva del cimitero. Nel terribile impatto, la vettura si è spaccata in due. Con lui c'era in macchina un altro uomo, rimasto ferito e poi condotto all'ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'incidente è avvenuto attorno all'una della notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre. In seguito allo schianto sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Jesolo e l'ambulanza del 118, ma i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso del 21enne, morto praticamente sul colpo. I carabinieri si stanno occupando delle indagini per ricostruire la dinamica della tragedia. Dalle prime informazioni emerse, l'auto sarebbe uscita di strada autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La vittima sarebbe il passeggero.