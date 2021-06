Un vasto incendio ha interessato il tratto marchigiano della linea ferroviaria Ancona Roma, tra Genga e Serra San Quirico, costringendo le autorità a sospendere il traffico ferroviario lungo la tratta con pesanti ripercussioni sui viaggiatori. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero divampate proprio nei pressi dei binari ferroviari in diversi punti lungo il tratto compreso tra Serra San Quirico e Genga Stazione. A lanciare l'allarme nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 giugno, i Carabinieri Forestali della Stazione di Genga dopo diverse segnalazioni di cittadini. I militari, dopo aver notato i roghi, intorno alle 16, hanno lanciato l’allarme attraverso la sala operativa, e richiesto l’intervento di vigili del fuoco e mezzi aerei.

Incendio a Genga: in azione canadair ed elicottero

Sul posto son confluite diverse squadre di vigili del fuoco e protezione civile ed è sta composta una task Force antincendio composta dagli stessi Carabinieri Forestali di Fabriano, pompieri e servizi antincendio della protezione civile. Diversi gli uomini impegnati in queste ore in tutta l'area per domare le fiamme. L'intervento appare complesso per i numerosi focolai e la zona impervia e boschiva che alimenta le fiamme e allo stesso tempo impedisce ai mezzi di arrivare sul posto. Per questo è stato richiesto anche l'intervento di elicottero e mezzi aerei. " Siamo al lavoro dalle prime ore del pomeriggio nella zona di Valtreara e Pierorasa con diverse squadre e un Canadair per spegnere le fiamme per un incendio a Genga" spiegano i vigili del fuco, aggiungendo: "Sul posto anche l’elicottero regionale"

Treni cancellati e sospesi sulla linea ferroviaria Roma – Ancona

Vista la dinamica e la dislocazione dell'incendio non si esclude che si tratti di focolai prodotti dalle scintille scaturite dai freni di qualche treno in transito. L'incendio che si è sviluppato a Genga ha costretto a interrompere la circolazione dei treni sulla tratta ferroviaria Falconara-Orte. Come comunica Rete Ferroviaria Italiana, "il traffico ferroviario è sospeso dalle 16.20 tra le stazioni di Albacina e Serra per un incendio in prossimità dei binari ed è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria" mentre è attivato il servizio sostitutivo con autobus tra Fabriano e Castelplaino.

Trenitalia invece comunica che finora un treno regionale tra Ancona e Fabriano è stato soppresso mentre sono dieci i convogli ferroviari parzialmente cancellati tra treni Intercity, Regionali Veloci e Regionali, ecco l'elenco:

IC 540 Roma Termini (15:25) – Ancona (19:05): limitato a Fabriano (17:53), i passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino ad Ancona

• IC 541 Ancona (15:55) – Roma Termini (19:50): cancellato tra Jesi (16:14) e Fabriano (16:52), i passeggeri possono utilizzare da Jesi il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Fabriano

• RV 4154 Roma Termini (13:22) – Ancona (17:40): cancellato tra Albacina (16:22) e Chiaravalle (17:14)

• RV 4156 Roma Termini (16:00) – Ancona (19:57): cancellato tra Fabriano (18:48) e Serra San Quirico (19:08)

• RV 4157 Ancona (18:50) – Roma Termini (22:40): cancellato tra Serra San Quirico (19:34) e Fabriano (19:55)

• R 19811 Ancona (15:40) – Fabriano (17:09): cancellato tra Serra San Quirico (16:46) e Albacina (17:01)

• R 19813 Ancona (16:20) – Fabriano (17:35): limitato a Jesi (16:49)

• R 19815 Ancona (17:05) – Fabriano (18:29): limitato a Castelplanio (17:48)

• R 19818 Fabriano (17:12) – Ancona (18:36): origine da Castelplanio (17:46)

• R 19820 Fabriano (18:13) – Ancona (19:27): origine da Serra San Quirico (18:37)