Valanga su Cima Vertana in Alto Adige, due gruppi di alpinisti travolti: morte 3 persone, due dispersi

Due gruppi di alpinisti sono stati travolti da una valanga su Cima Vertana in Alto Adige. Tre persone sono purtroppo decedute, mentre 2 risultano disperse.

Una valanga ha travolto un gruppo di alpinisti causando delle vittime intorno alle 18. La tragedia si è verificata sulla Cima Vertana, situata nella zona del gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. A diffondere la notizia è stato il Soccorso Alpino.

La valanga ha coinvolto due gruppi di alpinisti di nazionalità tedesca impegnati in una salita. Il primo gruppo, composto da 3 persone, è stato completamente travolto dalla neve, mentre del gruppo di 4 persone 2 sono sopravvissute, mentre altre due risultano ancora disperse.

Le ricerche sono tuttora in corso con l'impiego dell'elicottero Pelikan 3, supportato da droni.

In aggiornamento