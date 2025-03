video suggerito

Valanga in Trentino Alto Adige: due scialpinisti recuperati, uno è in gravi condizioni La slavina si è staccata questa mattina da un pendio del monte Vioz, in Val di Sole. Una delle due persone è stata individuata dai soccorritori e trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Trento: le sue condizioni sono state giudicate gravi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

Due persone sono state travolte da una valanga che si è staccata questa mattina da un pendio del monte Vioz, in Val di Sole. Una delle due è stata individuata dai soccorritori e trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale di Trento: le sue condizioni sono state giudicate gravi. L'altro scialpinista è stato invece portato all'ospedale di Cles.

L'allerta valanghe nella zona è moderata al di sopra dei 1900 metri. Stando a quanto riportato dal bollettino, i nuovi accumuli di neve ventata dovrebbero attentamente valutati soprattutto sui pendii molto ripidi e ombreggiati al di sopra dei 1900 metri circa, soprattutto nelle zone in prossimità delle creste. Sul luogo dell'incidente stanno operando diversi soccorritori, coadiuvati da tre elicotteri e da unità cinofile, per verificare la presenza di altri coinvolti.

Un’altra persona è finita in ospedale dopo essere stata investita da una valanga verificatasi stamattina in Alto Adige. Il distaccamento di neve è avvenuto sulla Cima di Tovo, nella parte settentrionale della Val d'Ultimo. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto, oltre al soccorso alpino, gli elicotteri d'emergenza Pelikan 1 e Pelikan 3. La persona coinvolta è stata localizzata ed estratta dalla neve, e infine trasportata in elicottero all'ospedale di Merano. Le sue condizioni non sono gravi.

Ieri uno sciatore è stato travolto da una valanga fuori dalle piste del comprensorio di Pila, località del comune di Gressan, sopra Aosta. L'uomo, di nazionalità belga, è stato coinvolto nel distacco ma non sepolto dalla massa di neve. Le sue condizioni non sono gravi: è stato recuperato in elicottero e portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta.