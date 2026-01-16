Sciatore fa un fuoripista in Tirolo, si stacca valanga e lo travolge: morto. Si cercano eventuali dispersi

immagine di repertorio

Tragedia sulle montagne austriache: una valanga ha provocato la morte di uno sciatore impegnato in un fuoripista nel comprensorio di Ischgl, nella valle di Paznaun, in Tirolo. Il corpo è stato recuperato solo questa mattina, dopo una vasta operazione di ricerca avviata in seguito a una denuncia di scomparsa presentata alla polizia di Kappl nelle prime ore di venerdì.

Secondo quanto riferito dall’emittente pubblica Orf, il distacco della valanga sarebbe avvenuto già nella giornata di giovedì 15 gennaio, in un’area situata nei pressi dell’impianto di risalita Pardatschgratbahn, ma lontano dalle piste battute. Il distacco, probabilmente una valanga a lastroni, non era stato immediatamente notato. Solo il giorno successivo, con la segnalazione della scomparsa di una persona, sono scattate le ricerche su larga scala.

Alle operazioni hanno preso parte la polizia alpina, diverse squadre del soccorso alpino e un’unità cinofila. Durante l’ispezione della zona interessata dalla slavina, i soccorritori hanno individuato un bastoncino da sci che sporgeva dalla neve: un dettaglio che ha permesso di restringere l’area di intervento e di localizzare il corpo, rinvenuto completamente sepolto sotto uno spesso strato di neve. Per la vittima non c’era ormai più nulla da fare. L’identità non è stata resa nota.

Una volta esclusa la presenza di altre persone coinvolte, sono scattate le procedure per il recupero della salma, precedute dai rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le ricerche nell’area sono proseguite per ore, proprio per scongiurare l’eventualità che il distacco potesse aver travolto più sciatori.

L’episodio si inserisce in un contesto di rischio elevato su gran parte del versante austriaco delle Alpi. Le abbondanti nevicate delle ultime settimane hanno reso il manto nevoso instabile: nella zona di Ischgl il pericolo valanghe è attualmente classificato a livello 3 su una scala di 5, ma le condizioni possono peggiorare localmente a causa del vento in quota e delle basse temperature.