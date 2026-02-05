Valanga improvvisa travolge gruppo di sciatori a Solda: almeno due morti in Alto Adige

Tragedia oggi sulle Alpi dell'Alto Adige dove una valanga ha travolto un gruppo di sci alpinisti uccidendo almeno due persone. La conferma arriva dal soccorso alpino e speleologico che è intervenuto in zona con uomini e mezzi dopo l'allarme per il distacco di neve. Il dramma si è consumato nel primissimo pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio, poco prima delle 14:00, nei pressi delle piste del Madriccio, nella zona sciistica di Solda, in Alta Val Venosta.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti diversi soccorritori coadiuvati da elicotteri ma purtroppo per le due vittime non c'è stato nulla da fare e quando sono stati ritrovati, sotto un massiccio cumulo di neve, è stato possibile solo accertare il loro decesso. Una terza persona invece sarebbe stata estratta ancora in vitae portata a valle.

Alle operazioni di soccorso stanno partecipando diverse squadre del Soccorso Alpino di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio, oltre alle unità del Bergrettungsdienst (BRD) vale a dire il soccorso alpino sudtirolese, e gli uomini del soccorso alpino delle Fiamme Gialle, con gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2.

Le ricerche e le operazioni di bonifica in zona sono tuttora in corso perché, come spiegano dal soccorso alpino, vi è il sospetto che altre persone siano rimaste coinvolte in una seconda valanga, ma al momento non si hanno conferme ufficiali. Il pericolo valanghe nella zona è di grado tre su cinque a seguito delle nevicate intense dei giorni scorsi, e alcuni tratti può anche salire a grado quattro.