Va in ospedale per un’occlusione intestinale, 47enne muore dopo due interventi: indagati 4 medici ad Agrigento

Secondo quanto ricostruito finora, il 47enne aveva accusato forti dolori addominali ed era stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Agrigento e quindi sottoposto ad un intervento chirurgico immediato per una sospetta occlusione intestinale. Dopo quattro giorni di ricovero, le sue condizioni sono peggiorate ed è morto.

Quattro medici dell'ospedale di Agrigento sono indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo per la morte di un quarantasettenne deceduto nei giorni scorsi dopo quattro giorni di ricovero e due operazioni all’ospedale San Giovanni di Dio. Dopo la denuncia dei familiari dell'uomo, la Procura agrigentina ha disposto in sequestro delle cartelle cliniche e l'autopsia sul corpo del paziente, iscrivendo nel registro degli indagati i quattro medici che si sono occupati di lui.

Al momento si tratta di un atto dovuto per consentire ai medici di nominare dei loro periti di parte per partecipare alla perizia irripetibile dell'esame autoptico che sarà condotto dal medico legale incaricato dalla procura. Secondo quanto ricostruito finora, il 47enne, residente a Porto Empedocle, aveva accusato forti dolori addominali ed era stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Agrigento il 29 ottobre scorso. Qui era stato sottoposto agli esami clinici del caso e quindi trasferito al reparto di chirurgia e ricoverato per essere sottoposto ad un intervento chirurgico immediato per una sospetta occlusione intestinale.

L'operazione era perfettamente riuscita ma il paziente era stato trasferito comunque nel reparto di rianimazione perché le sue condizioni erano giudicate comunque gravi. Nei giorni successivi le sue condizioni sembravano in miglioramento, anche se i medici avevano riscontrato l'insorgere di un infezione con conseguente shock settico. Il 47enne era stato quindi trasferito nel reparto di chirurgia ma, dopo quattro giorni di ricovero, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. A questo punto i medici hanno deciso di sottoporlo ad un altro intervento chirurgico d'urgenza che però purtroppo non è servito a salvargli la vita.

Una sequenza di eventi rapidi e con una conclusione tragica che ha spinto i familiari dell'uomo a denunciare l'accaduto e a chiedere accertamenti per appurare l'esatta causa di morte del 47enne e per indagare sull'operato dei medici e sulle eventuali negligenze durante il ricovero.