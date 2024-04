Va a fare una passeggiata al mare e non rientra a casa: scomparsa la 54enne Milena Santirocco

video suggerito

Milena Santirocco, 54 anni.

Si chiama Milena Santirocco e ha 54 anni la donna scomparsa da Lanciano, in provincia di Chieti, domenica 28 aprile, quando ha detto ai familiari di volersi recare al mare per fare una passeggiata. La sera però non è rientrata a casa.

Santirocco è un'insegnante di ballo e fitness presso un'associazione culturale a Torre Sansone. Tra i suoi familiari e le persone che la conoscono c'è forte apprensione, come si legge nei tanti post condivisi sui social, dove si fa appello a chiunque avesse informazioni di rivolgersi alle forze dell'ordine.

La denuncia di scomparsa è stata fatta nella mattinata di ieri, lunedì 29 aprile, dai figli al commissariato di polizia di Lanciano. Nel pomeriggio sono scattate massicce ricerche, interrotte con il buio ma riprese nella mattinata di oggi, martedì 30 aprile.

Le operazioni, effettuate insieme a carabinieri, guardia costiera, vigili del fuoco, protezione civile e le unità cinofile e coordinate dalla dirigente Miriam D’Anastasio e il commissario Antonio Ucci, si sono concentrate finora nella borgata marina di Torino di Sangro.

L‘auto della donna, una Clio Renault di colore grigio, è stata trovata in un parcheggio sul lungomare, nei pressi della pista ciclabile della Via Verde Costa dei Trabocchi. Sul posto è stato ritrovato anche il suo cellulare spento.

Come riportano alcuni quotidiani locali, la sorella della 54enne ha riferito che il profilo Facebook della donna è stato cancellato, non è chiaro se dalla stessa Milena o da altri.

Sono stati controllati anche i canneti e la boscaglia circostante, così come il tratto di mare davanti alla costa. Il personale dell'ufficio circondariale marittimo di Vasto e della capitaneria di porto di Ortona ha pattugliato con la motovedetta un'ampia porzione di litorale. È stato anche un sopralluogo aereo con un elicottero della guardia costiera, ma senza esito.

La polizia ha acquisito le immagini della videosorveglianza del parcheggio dove è stata trovata l'automobile, nel tentativo di ricostruire gli ultimi movimenti di Milena Santirocco e nella serata di ieri è stata anche controllata la veridicità di un avvistamento della donna. Pare indossasse un giubbotto rosso al momento della scomparsa.

Chiunque abbia informazioni utili che possano contribuire al ritrovamento della 54enne è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine. "Dalle ore 08.30 sarà attiva la nostra centrale operativa per qualsiasi segnalazione potete contattare il 389 109 2787", si legge sul profilo della Protezione Civile di Torino di Sangro.