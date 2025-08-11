Va a fare il bagno e scompare sotto gli occhi della madre: catena di bagnanti per trovare bimbo di 6 anni

Un bimbo di 6 anni è scomparso a Cavallino Tre Porti (Venezia). Nella pomeriggio di oggi, lunedì 11 agosto, il bimbo si è immerso in mare sotto gli occhi della madre e non è più riemerso. I bagnanti si sono subito adoperati per le ricerche dando vita a una catena umana nei pressi della battigia.

La catena di bagnanti

Un bimbo di 6 anni è scomparso in mare sotto gli occhi della madre mentre faceva il bagno. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 agosto, in via Carlo Alberto Radaelli a Cavallino Tre Porti (Venezia). Qui si trova il campeggio Vela Blu, dove il bimbo alloggiava con i familiari. Dalle 16 sono in corso le ricerche e i sommozzatori stanno perlustrando le acque.

I bagnanti hanno cercato di aiutare la mamma del piccolo formando una catena umana. Mano nella mano, i turisti hanno perlustrato il tratto di mare vicino alla battigia. A dare l'allarme ai soccorritori è stata proprio la donna dopo non aver più visto il bimbo riemergere dall'acqua.

Per le ricerche si sono attivate le forze via terra e via mare sul tratto che va dal campeggio Vela Blu allo stabilimento Blue Sea. Alle operazioni collaborano anche i vigili del fuoco e un'unità della Guardia di Finanza arrivata per supporto della guardia di finanza.

In aggiornamento