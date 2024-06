video suggerito

Va a casa dell'amante della moglie lo uccide con una chiave inglese, custodia in carcere per Andriy Borysyak Resta in carcere Andriy Borysyak, il 38enne accusato di aver ucciso un connazionale ucraino di 40 anni nel Bolognese. L'uomo è stato incastrato dalle telecamere di sorveglianza e davanti agli inquirenti ha ammesso di aver ucciso l'altro uomo perché aveva una relazione con sua moglie.

A cura di Gabriella Mazzeo

Andriy Borysyak e Roman Matvieiev

Il gip di Bologna ha disposto la custodia cautelare in carcere per Andriy Borysyak, il 38enne ucraino fermato con l'accusadi aver ucciso con una chiave inglese Roman Matvieiev, connazionale 40enne suo vicino di casa. Stando a quanto reso noto, il 40enne sarebbe stato aggredito da Borysyak nella sua abitazione di via Ferrarese 125 nella serata di venerdì. La dinamica dei fatti appare ancora poco chiara, ma l'uomo sarebbe stato trovato incosciente e gravemente ferito alla testa.

Matvieiev era stato quindi portato all'Ospedale Maggiore e operato d'urgenza, ma per lui non vi è stato nulla da fare ed è deceduto nella mattinata di sabato. Nella tarda serata dello stesso giorno, gli inquirenti hanno fermato il 38enne che era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della strada mentre entrava e usciva dall'abitazione della vittima, dove aveva anche lasciato alcune tracce di sangue.

Il 38enne ha ammesso davanti ai poliziotti della Squadra Mobile e al pm Michele Martorelli tutte le sue responsabilità. All'origine del delitto, stando a quanto da lui confermato, vi sarebbe una relazione che l'uomo aveva avuto con la moglie di Borysyak.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Roman e il suo aggressore avrebbero dovuto vedersi per avere un "chiarimento" in merito alla relazione che l'uomo stava intrattenendo con la moglie del 38enne. I due si erano sentiti al telefono poco prima e Matvieiev aveva acconsentito all'incontro. Quando Borysyak aveva bussato alla sua porta, lui aveva aperto subito la porta senza sapere però che il 38enne brandiva una grossa chiave inglese con la quale gli ha spaccato la testa.

L'uomo sarebbe stato colto di sorpresa e il blitz non sarebbe durato neppure due minuti. Lo testimoniano anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che però hanno ben inquadrato Andriy entrare e uscire dall'abitazione del 40enne con l'arnese in mano e un braccio coperto di sangue.