Urta con il trattore un traliccio che gli cade sulla testa: gravissimo un 19enne Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette: è in gravi condizioni. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto.

A cura di Giusy Dente

Eliambulanza – foto di repertorio

Ancora un incidente sul lavoro. Questa volta il protagonista è un 19enne: l'operai questa mattina si trovava all'interno di un terreno agricolo in via Piandelmedico, alla periferia di Jesi (Ancona). Il campo fa parte di un'azienda agricola. Con modalità ancora da chiarire ha urtato un traliccio che lo ha travolto. È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale marchigiano di Torrette.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane era al lavoro su un trattore quando ha urtato il palo della telefonia che, cadendo, lo ha travolto in pieno colpendolo alla testa. Un passante ha lanciato l'allarme al 112: i soccorritori al loro arrivo hanno trovato il ragazzo accasciato sul volante del cingolato. Prima è stato intubato e stabilizzato sul posto, poi trasportato in eliambulanza in codice rosso. Forse, l'erpice attaccato posteriormente al mezzo potrebbe aver agganciato il tirante del palo sradicandolo dal suolo e facendolo crollare sul trattore e sul 19enne.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 con l'eliambulanza e la Croce Rossa, sono giunti anche polizia locale e vigili del fuoco (che hanno chiuso la strada) e ispettori del lavoro. Il mezzo agricolo e la zona dell'incidente sono stati posti sotto sequestro. Bisognerà accertare eventuali difformità rispetto alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Il giovane ferito ha firmato un regolare contratto per lavorare con l'azienda agraria che possiede il campo dove si è verificato l'incidente.