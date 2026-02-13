Uomo trovato morto sul balcone di casa con segni di coltellate: la moglie chiama i soccorsi e poi sviene

Rientrata nella sua casa di Licciana Nardi (Massa Carrara) una donna ha trovato il marito 55enne morto sul balcone. Inutili i soccorsi. Tutte le ipotesi investigative sono aperte: dall’omicidio al gesto volontario.

Immagine di repertorio

Era rientrata a casa verso le 20.30 del 12 febbraio quando ha visto il marito riverso sul balcone di casa in una pozza di sangue e con segni di coltellate sul corpo. Siamo a Licciana Nardi piccolo Comune della provincia di Massa-Carrara di appena 4 mila abitanti.

A chiamare i soccorsi sarebbe stata proprio la moglie, ma per l'uomo, un 55enne molto noto in paese, non c'è stato niente da fare. Sul posto sono sopraggiunti i medici e i volontari della Croce azzurra di Comano e della Croce bianca di Aulla, allertati per un codice rosso.

Il personale del servizio d'emergenza ha tentato le manovre di rianimazione ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'ambulanza arrivata presso l'abitazione però non è ripartita vuota: la moglie del 55enne davanti a quella scena si è sentita male a causa dello choc ed è stata portata al Pronto soccorso del vicino ospedale di Fivizzano.

Al momento del ritrovamento l'uomo si trovava disteso sul balcone della sua abitazione nella frazione di Villa di Panicale, un'area piuttosto isolata e distante dai vicini. Per questo motivo era improbabile che il corpo venisse notato da persone all'esterno della casa, nonostante si trovasse sul balcone. Sul pavimento, vicino al corpo c'era anche un coltello sporco di sangue, e i primi rilievi effettuati farebbero risalire la causa della morte proprio alle ferite da taglio. Al momento però tutte le piste investigative sono aperte. I Carabinieri infatti stanno vagliando tutte le possibili ricostruzioni, dall'omicidio al gesto volontario.

Quello di Licciana Nardi si presenta già come un vero e proprio giallo sia per la crudezza del ritrovamento che per il contesto in cui è avvenuto, quello della tranquilla provincia italiana.