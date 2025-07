Uomo travolto da un treno a Ventimiglia: i soccorritori lo trovano ancora vivo, è grave in ospedale

Un uomo di circa 60 anni è stato investito da un treno all’alba di oggi martedì 22 luglio a Ventimiglia, in provincia di Imperia. L’uomo sarebbe stato soccorso quando era ancora in vita: è stato traferito con la massima urgenza in ospedale ma le sue condizioni sono gravi.

Tragedia sui binari di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Un uomo di circa 60 anni è stato investito da un treno all'alba di oggi martedì 22 luglio lungo il tratto ferroviario nei pressi del ponte San Ludovico. L'allarme è stato lanciato verso le 6.44: in poco tempo sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre che i tecnici di Rfi e le forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato soccorso quando era ancora in vita: è stato traferito con la massima urgenza in ospedale ma le sue condizioni sono gravi.

Ora si indaga per capire cosa sia successo. Si seguono tutte le piste investigative: sarebbe stato un gesto volontario o un incidente o un attraverso imprudente dei binari. In mattinata probabilmente il traffico ferroviario subirà rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Nella giornata di ieri 21 luglio si era verificato un altro drammatico incidente sui binari, questa volta nella stazione di Stradella, un comune che si trova in provincia di Pavia e precisamente in Oltrepò Pavese. Una donna è stata travolta e uccisa da un treno: sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine, ma per lei purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. La donna, di cui non si conoscono le generalità, è stata travolta da un convoglio per cause ancora da accertare. Anche in questo caso non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario.