Travolta da un treno sulla linea Stradella-Pavia-Milano: è morta sul colpo

Nella giornata di ieri, lunedì 21 luglio 2025, si è verificato un drammatico incidente alla stazione di Stradella, un comune che si trova in provincia di Pavia e precisamente in Oltrepò Pavese. Una persona è stata travolta e uccisa da un treno: si tratta di una donna. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio si è verificato alle 18 di oggi pomeriggio. La donna, di cui non si conoscono le generalità, è stata travolta da un convoglio per cause ancora da accertare. Non è chiaro infatti se si sia trattato di un gesto estremo o se abbia attraversato i binari. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118.

I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Le forze dell'ordine hanno svolto invece tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti sulla vicenda. Per il momento non si conosce l'identità della donna. Ovviamente per consentire tutte le operazioni di sicurezza, è stata bloccata la circolazione. Si sono quindi registrati fino a due ore di ritardo lungo la linea ferroviaria Stradella-Pavia-Milano.