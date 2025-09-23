Uomo investito da un treno a Trani, stop alla circolazione: treni in ritardo

Un uomo è stato investito questa mattina da un treno alla stazione di Trani. Caos sulla linea ferroviaria tra Pescara e Bari: “Circolazione sospesa, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso”.

Caos oggi sulla linea ferroviaria tra Pescara e Bari, che risulta momentaneamente sospesa dopo che un uomo è stato investito da un treno sui binari della stazione di Trani intorno alle 6.30 di questa mattina. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine ma non si esclude si sia trattato di un gesto estremo da parte della vittima, di cui ancora non si conosce l'identità.

Stando all'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito di Trenitalia delle ore 08:30, ci sarebbero ancora disagi per quanto riguarda il traffico ferroviario. "La circolazione è ancora sospesa a Trani per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso", si legge nella comunicazione.

Che aggiunge: "Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi: FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30); FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25); FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25); FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08). Treno Intercity direttamente coinvolto e oggetto di provvedimento: IC 606 Bari Centrale (5:50) – Milano Centrale (15:30): il treno oggi termina la corsa a Bisceglie. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 608 Lecce (6:23) – Milano Centrale (17:45), che oggi ferma anche a Loreto".

In aggiornamento.