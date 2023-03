Uomo e bimbo dati per scomparsi a Polignano a Mare, allarme rientrato: trovati dai Carabinieri I Carabinieri hanno potuto far rientrare l’allarme sulle ricerche di un adulto e un bambino dati per scomparsi dopo aver abbandonato degli indumenti nella zona di Polignano a Mare. Sono due turisti polacchi che, dopo aver trascorso circa due settimane di vacanza in Italia, hanno fatto regolarmente rientro nel loro paese.

Rientra fortunatamente l’allarme sulla presunta scomparsa di un adulto e di un bambino da Polignano a Mare, in Puglia. Grazie all’identikit dei due diffuso nei giorni scorsi e alla preziosa collaborazione dei cittadini, i Carabinieri della Compagnia di Monopoli sono riusciti a risalire all’identità dei due presunti scomparsi: si tratta di due turisti polacchi che, dopo aver trascorso circa due settimane di vacanza in Italia, hanno fatto regolarmente rientro nel loro paese.

L’allarme era scattato dopo che i due avevano abbandonato degli indumenti nei pressi della scogliera di Largo Ardito. Ma il fatto – spiegano i Carabinieri – è da ricondurre semplicemente a un’abitudine dei due di poggiare in bella vista degli indumenti di cui non hanno più necessità, lasciandoli a disposizione di chi invece ne avesse bisogno.

Il caso dall’inizio era apparso come un piccolo giallo dato che, dopo una settimana dalla prima segnalazione raccolta dagli inquirenti, non era emersa alcuna denuncia di allontanamento né di scomparsa. Fonti investigative a Fanpage.it avevano ipotizzato si potesse trattare – come in effetti poi si è rivelato vero – di persone non italiane, che nel frattempo erano tornate nel loro Paese. Ma le diverse testimonianze hanno consentito di avere un identikit di questi soggetti.

Tutto era iniziato lo scorso 24 febbraio, quando un operatore turistico di Polignano a Mare aveva segnalato alle autorità di aver rinvenuto, lungo la scogliera di largo Ardito, un giubbino e delle scarpe appartenenti verosimilmente a un uomo e un bambino che poco prima erano stati notati in quella zona.

A quel punto, nonostante l’assenza di denunce, i Carabinieri, la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco avevano intrapreso delle approfondite operazioni di ricerca nella zona.