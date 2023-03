Giallo sulla scomparsa di un adulto e un bambino: ricostruito l’identikit, ma non c’è nessuna denuncia I carabinieri hanno diffuso l’identikit di un adulto e di un bambino che sarebbero spariti una settimana fa da Polignano a Mare. Ma si tratta di una presunta scomparsa. Nonostante alcune segnalazioni, non è arrivata nessuna denuncia ufficiale: “Potrebbero anche non essere italiani”.

A cura di Ida Artiaco

Continua il giallo a Polignano a Mare, in provincia di Bari, sulla presunta scomparsa di un adulto e di un bambino. Presunta perché al momento, dopo una settimana dalla prima segnalazione raccolta dagli inquirenti, non c'è ancora nessuna denuncia di allontanamento o scomparsa.

A confermarlo a Fanpage.it è una fonte investigativa, che ha spiegato che "non stiamo sottovalutando le segnalazioni che ci sono pervenute, ma a distanza di giorni non c'è ancora nessuna denuncia. Si potrebbe anche trattare di persone non italiane, che nel frattempo siano transitate, quindi non abbiamo contezza che ci sia stata una effettiva scomparsa. Ma le testimonianze ci hanno permesso di avere un identikit di questi due soggetti attraverso i quali speriamo possano giungere altre segnalazioni. Al momento, però, non stiamo cercando nessuno".

Tutto è cominciato lo scorso 24 febbraio, quando un operatore turistico di Polignano a Mare aveva segnalato alle autorità di aver rinvenuto, lungo la scogliera di largo Ardito, un giubbino e delle

scarpe appartenenti verosimilmente ad un uomo e ad un bambino notati poco prima in quella stessa località. A quel punto, nonostante l’assenza di una qualunque denuncia di allontanamento o scomparsa, i Carabinieri, la Guardia Costiera ed i Vigili del Fuoco avevano intrapreso delle approfondite operazioni di ricerca nella zona segnalata senza alcun esito.

Gli inquirenti, oltre a repertare gli indumenti rinvenuti per la successiva analisi delle tracce biologiche, sono riusciti a risalire a due persone del posto che avevano notato, lungo quel centro, il giorno prima della presunta scomparsa, un uomo ed un bambino la cui descrizione combacia con quella fornita dall’operatore turistico. Così, grazie al contributo delle testimonianze, i militari hanno ricostruito l’identikit dell’uomo e del bambino ed invitano i cittadini a rivolgersi alle Forze dell’ordine per qualsiasi segnalazione in merito.