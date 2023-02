Giallo a Polignano, scomparsi un adulto e un bambino: i vestiti rinvenuti su una scogliera Ore di apprensione a Polignano a Mare, dove si cercano un uomo e un bambino che sarebbero scomparsi dopo essere stati avvistati sulla scogliera della terrazza di largo Ardito, a strapiombo sul mare. Rinvenuti degli indumenti ma al momento non risultano segnalazioni di persone scomparse: “Continuiamo a monitorare”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

È giallo a Polignano a Mare, in Puglia, dove sarebbero scomparsi un uomo e un bambino. A dare l'allarme è stata una persona che faceva jogging nella zona e che li avrebbe visti sulla scogliera della terrazza di largo Ardito, a strapiombo sul mare, senza indumenti e poco dopo sarebbero spariti.

A quanto si apprende sarebbero stati ritrovati sulla scogliera le scarpe e i giubbotti di un adulto e di un bambino, che dovrebbe avere intorno ai 10 anni d'età. Potrebbero padre e figlio, ma si attendono conferme. Non ci sarebbero stati rinvenuti documenti.

Le ricerche sono andate avanti senza sosta da questa mattina, via mare e via terra, e anche con l'ausilio di un elicottero, ma sono state sospese al calare della notte. Riprenderanno sabato mattina, al netto di eventuali aggiornamenti sulla vicenda, come fanno sapere dalla Capitaneria di Porto.

La paura è che entrambi possano essere finiti in acqua. Di loro, comunque, non si avrebbe traccia all’incirca dalle 11 di mattina. Ma il condizionale è d'obbligo in questa vicenda. Al momento, infatti, non risultano segnalazioni di persone scomparse.

Quindi, non si ha certezza che esistano delle persone da ricercare. Lo si apprende da fonti investigative le quali precisano che le verifiche in corso sono doverose dopo la segnalazione ricevuta di un uomo e un bimbo avvistati sulla scogliera e poi scomparsi.

"Monitoriamo la situazione, ma voglio sottolineare il grande impegno delle forze dell’ordine che hanno cominciato da subito, e in grandi numeri, le operazioni di ricerca", è stato il commento del sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri, che ha aggiunto in un posto su Facebook: "Rispetto a questa mattina alcuni elementi mi fanno essere più ottimista, affinché possa trattarsi di un falso allarme, ma questa maggiore speranza non si tradurrà nell' abbassare la guardia e l' attenzione durante le prossime ore. Sarà mia premura tenervi aggiornati qualora arrivassero novità diverse rispetto a queste finora esposte".