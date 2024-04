video suggerito

Scomparso e trovato morto, il giallo è risolto dopo 56 anni: killer incastrato da ex moglie e da un amico Dopo 56 anni è stato risolto negli USA uno dei cold case più famosi, quello riguardante l'omicidio del veterano della Seconda Guerra Mondiale Hiram "Ross" Grayam. A incastrare il killer, oggi deceduto, sono state le confessioni dell'ex moglie e di un amico di famiglia: "Non potevamo parlare prima".

A cura di Ida Artiaco

Per ben 56 anni l'omicidio di un veterano della Seconda guerra Mondiale avvenuto in Florida è rimasto avvolto dal mistero. Ma ora l'assassino di Hiram “Ross” Grayam, morto a 47 anni nell'aprile del 1968, ha finalmente un volto e un nome. È stato così risolto dagli investigatori di Indian River uno dei cold case più famosi degli Stati Uniti.

E tutto grazie alla testimonianza di due persone che si sono fatte avanti dopo la morte dell'assassino. Ma facciamo un passo indietro. L'11 aprile del 1968 Hiram “Ross” Grayam, veterano della Seconda guerra Mondiale, era andato a lavoro: faceva il lattaio. Ma non tornò mai più a casa. La polizia trovò il suo corpo e il camion che guidava per trasportare latte nei boschi della zona di Vero Beach. Gli avevano sparato più volte, come ricorda in un comunicato l'ufficio dello sceriffo della contea di Indian River.

Dopo le indagini di rito, il caso venne archiviato. Ma "grazie alla determinazione e alla collaborazione dei testimoni, sono emerse nuove piste: Thomas J. Williams, ora deceduto, aveva confessato l'omicidio di Grayam", ha spiegato l'ufficio dello sceriffo in una nota.

Negli anni successivi all'omicidio, fino all'aprile 1974, si svolsero 16 indagini separate nel tentativo di risolvere il caso. Nel 2006 è stato poi riaperto su richiesta di un familiare. Quell'anno circolavano voci secondo cui Williams avrebbe potuto essere coinvolto. Così ha scritto una lettera al direttore del giornale locale "dicendo che era stato accusato dell'omicidio, ma ha negato di esserne a conoscenza, di non esserne coinvolto", ha detto lo sceriffo. L'uomo è poi deceduto nel 2016.

Negli ultimi due anni è arrivata la svolta. L'ex moglie di Williams e un amico di sua sorella si sono fatti avanti, dicendo agli investigatori quello che sapevano, ha riferito la stazione televisiva della Florida. Lo sceriffo Eric Flowers ha detto che i testimoni hanno dichiarato agli investigatori che Williams aveva precedentemente confessato loro di aver ucciso Grayam. "Queste persone hanno detto: Non avremmo mai detto niente prima, finché era vivo, perché era una minaccia per noi e la nostra famiglia, ma il fatto che ora sia morto ha dato loro il coraggio di farsi avanti", ha aggiunto.

Un testimone dell'epoca dei fatti disse agli investigatori di aver visto Grayam parlare con due uomini che stavano camminando sul lato della strada. Poi tutti e tre salirono al bordo del furgone e scomparvero nel nulla. Ora, gli investigatori sperano che chiunque sia a conoscenza del secondo uomo visto con la vittima prima che fosse ucciso possa contattarli e dare altre informazioni utili.

Il figlio della vittima, Larry Grayam, che aveva 16 anni al momento della morte del padre, ha affermato che la risoluzione del caso ha suscitato emozioni contrastanti: "Quanto successo ha devastato la mia famiglia da ragazzino e mi ha portato a condurre una vita di pubblica sicurezza e a lavorare anche come fotoreporter", ha detto Larry come riporta la CNN.