Scomparsa Mint Butterfield, figlia 16enne della miliardaria cofondatrice di Flickr: giallo in California Giallo in California, dove è scomparsa Mint Butterfield. La ragazzina, 16 anni, è la figlia del canadese Stewart Butterfield – ex amministratore delegato di Slack Technologies – e della sua ex moglie, la miliardaria cofondatrice di Flickr, Caterina Fake: "Potrebbe essere in un quartiere pericoloso di San Francisco".

A cura di Ida Artiaco

Negli Stati Uniti è scoppiato un vero e proprio giallo relativo alla scomparsa di Mint Butterfield. La ragazzina, 16 anni, è la figlia del canadese Stewart Butterfield – ex amministratore delegato di Slack Technologies – e della sua ex moglie, la miliardaria cofondatrice di Flickr, Caterina Fake. Da domenica scorsa non si hanno più sue notizie. Potrebbe essersi allontanata volontariamente, scappando in uno dei quartieri più pericolosi di San Francisco. Almeno, questo è quello che teme la polizia, mentre il caso è arrivato anche sui media internazionali.

Mint è stata vista l'ultima volta domenica scorsa a Bolinas, in California, e sua madre ha denunciato la sua scomparsa lunedì, secondo i media locali. Le autorità temono che si trovi nel quartiere Tenderloin di San Francisco, a circa 50 km da Bolinas, ha detto alla Nbc News un funzionario delle forze dell'ordine a conoscenza del caso, una zona alto tasso di criminalità notoriamente legata al mondo della droga, di cui la 16enne pare abbia fatto uso in passato e che sembra abbia già frequentato.

Tra le segnalazioni arrivate, ci sarebbe anche quella di un amico di famiglia che ha detto di aver avvistato l'adolescente a Larkspur Landing, comunità costiera situata a nord di San Francisco il 23 aprile. La 16enne viveva con la madre al momento della sua scomparsa, nell'esclusiva zona di Marin County, e frequentava un collegio privato locale. La polizia ha messo a disposizione un numero telefonico per le segnalazioni. Mint è stata vista l'ultima volta con indosso una felpa nera, pantaloni e stivali neri. Potrebbe avere con sé una valigia grigia, ha detto l’ufficio dello sceriffo di Marin County.

Fake e Butterfield si sono sposati nel 2002 dopo essersi incontrati nel 2000 a San Francisco. Nel 2004, la coppia ha fondato insieme Flickr prima di venderla a Yahoo nel 2005. Hanno divorziato lo stesso anno in cui è nata Mint, nel 2007, per ragioni sconosciute. Dopo la loro separazione, lui si è trasferito a Vancouver per avviare una nuova società.