Uomo distrugge tavoli e vetrine al bar, fuggi fuggi generale ma interviene Aldo Serena e lo ferma L’ex calciatore Aldo Serena è riuscito a fermare un uomo che stava seminando il panico in centro a Montebelluna, in provincia di Treviso, distruggendo tavoli e vetrine nei pressi di un bar.

A cura di Antonio Palma

Nessuno scatto e nessun dribbling ma solo tanta calma, sangue freddo e lucidità di pensiero, è quello che hanno permesso all'ex calciatore Aldo Serena di fermare un uomo che stava seminando il panico in centro a Montebelluna, in provincia di Treviso, distruggendo tavoli e vetrine nei pressi di un bar.

Il fatto risale a giovedì scorso quando un uomo, in evidente stato di alterazione e dopo aver cercato di portare vie alcune birre senza riuscirci, ha iniziato a dare in escandescenze fuori dal bar, lanciando bottiglie contro le pareti, scagliando via i tavoli e infine afferrandone uno per cercare di spaccare le vetrate del locale.

Scene di ordinaria follia che hanno spinto i clienti e passanti al fuggii fuggi generale e gli altri locali della zonaa chiudersi di dentro. Proprio mentre nessuno pareva poter fermare l'uomo, che era scalzo e solo con le mutande, si è fatto avanti Aldo Serena che in città abita ed era in centro con la moglie per alcune commissioni.

L'ex calciatore ha cercato di parlargli con calma per farlo desistere, riuscendo infine a guadagnare tempo utile perché arrivassero le forze dell'ordine. "Gli ho detto che lo conoscevo e che ero certo che fosse una brava persona, l’ho invitato a fermarsi. Lui mi guardava e mi ascoltava. Il tempo passava, le forze dell’ordine erano in arrivo. Insomma, cercavo di guadagnare minuti" ha raccontato l'ormai quasi 62enne al Corriere della Sera.

Un intervento provvidenziale visto che effettivamente poco dopo l'uomo è stato fermato dagli agenti e portato in ospedale. Si tratta di un 25enne già noto alla giustizia, per il quale il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Il titolare del bar invece ha rimediato una frattura ad un dito durante la colluttazione, per cercare di calmare gli animi del 25 enne che stava danneggiando il locale. "L’ho fatto anche per lui. Conosco la fatiche che fanno questi piccoli imprenditori, ciò che hanno passato con la pandemia. Non volevo che quel posto subisse troppi danni" ha rivelato Aldo Serena.