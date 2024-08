Uomini col passamontagna lo fermano per strada, poi gli tagliano la lingua e lo massacrano

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Prima lo bloccano due sconosciuti con il volto coperto dal passamontagna, poi lo inseguono, lo picchiano e infine recidono una parte di lingua. La vittima, un uomo di 35 anni, è stato aggredito in una zona periferica tra i comuni di Marina di Gioiosa e Gioiosa Ionica, gli aggressori lo hanno poi abbandonato su un terreno vicino alla strada provinciale. L'aggressione sembra che sia avvenuta nella notte del 9 agosoto.

L'uomo è stato ferito in diverse parti del corpo, sono state trovate fratture, ferite e contusioni. È stato trasportato prima all'ospedale di Locri, poi, considerata la gravità del quadro clinico, al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Al momento è ricoverato in prognosi riservata.

Le dinamiche dell'aggressione di Gioisa Ionica



L'uomo stava viaggiando sulla sua auto lungo la strada provinciale poco trafficata e senza telecamere di sicurezza nel tratto che collega Marina di Gioiosa e Gioiosa Ionica, due comuni della Vallata del Torbido. Lungo il tragitto è stato fermato dagli aggressori (sembra che siano almeno due) che hanno usato dei passamontagna per coprire il loro volto.

Dopo essersi fermato sulla carreggiata il trentacinquenne avrebbe tentato una breve fuga a piedi. Ha percorso una decina di metri e poi è stato raggiunto dagli aggressori che lo hanno buttato a terra e cominciato a picchiarlo violentemente. Gli hanno tirato calci, pugni, e utilizzato anche oggetti contundenti per ferirlo. Infine hanno tagliato con un coltello una parte della sua lingua. Ora la vittima è ricoverata al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Non sono chiari ancora i motivi dell'aggressione avvenuta nella contrada Lonia. Sono in corso le indagini per risalire agli uomini con il volto coperto che hanno picchiato selvaggiamente la vittima.