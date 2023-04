“Una violenza inaccettabile”, Barbara Capovani è stata uccisa con 10 sprangate dal suo ex paziente Gianluca Paul Seung, ex paziente della psichiatra, avrebbe tentato un agguato il giorno prima dell’omicidio a Pisa. L’uomo è in carcere, è “ancora molto scosso” dicono i legali che hanno contattato alcuni specialisti per una consulenza sulla capacità d’intendere e di volere del 34enne.

A cura di Biagio Chiariello

"È una violenza inaccettabile quella di cui è stata vittima la psichiatra Barbara Capovani, e la sicurezza degli operatori sanitari è una priorità". Lo afferma in una nota il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in riferimento alla tragica e violenta morte della psichiatra, uccisa a sprangate da un ex paziente, Gianluca Paul Seung, davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa.

Almeno dieci i colpi vibrati dal folle, ora accusato di omicidio premeditato. "Deve restare in carcere perché c’è il rischio che possa uccidere ancora", ha deciso il gip Nunzia Castellano all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto durante la quale il 34enne si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Seung è "ancora molto scosso", hanno detto i legali che hanno iniziato a contattare una serie di psichiatri per chiedere una consulenza sulla capacità di intendere e volere del loro cliente al momento del fatto. Ma su un punto i consulenti concordano: era un soggetto socialmente pericoloso. L'arrestato si trova ricoverato nel centro clinico del carcere ed è sottoposto a cure farmacologiche.

Secondo gli inquirenti il giorno prima dell’aggressione, l'uomo fermato si era recato al reparto di Psichiatria territoriale di Pisa per chiedere di incontrare la professionista senza riuscirci. Probabile che già in quell'occasione volesse perpetrare il suo piano dal momento che vestito con abiti scuri, coperto in parte da cappello e mascherina chirurgica con in spalla uno zaino. Gli stessi vestiti ha indossato il giorno dopo. Tuttavia, non sarebbe riuscito a portare a termine l'obiettivo poiché il primario, al momento del suo arrivo, non era presente in struttura.

Nel frattempo, attraverso le telecamere di Raiuno, la zia del 34enne, ha chiesto scusa alla famiglia della dottoressa Capovani e ha detto "che vorrebbe incontrare" i suoi figli. "Voglio chiedere scusa a questa famiglia. Ma è solo Dio che ci può far qualcosa. Sono una mamma e lei aveva tre figli. Siete nelle mie preghiere ragazzi", ha detto la donna, rivolgendosi ai figli della psichiatra assassinata.

I funerali della dottoressa si svolgeranno quasi certamente domenica con una cerimonia all'università La Sapienza di Pisa. Intanto un suo rene ha salvato la vita a un bambino malato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.