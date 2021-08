Una donna positiva al Covid è fuggita dall’ospedale dopo aver partorito Una donna positiva al Covid è scappata dall’ospedale a Palermo grazie all’aiuto del marito, che si è introdotto nella struttura aggirando la vigilanza. La donna aveva appena partorito, ma i due sono fuggiti lasciando il neonato in ospedale. Secondo le prime testimonianze i due sarebbero entrambi no vax: lei lo avrebbe detto ai sanitari durante il ricovero, lui sarebbe entrato nella struttura senza mascherina.

A cura di Tommaso Coluzzi

A Palermo una donna positiva al Covid è fuggita dall'ospedale. Si tratta di una neomamma che aveva appena partorito e, proprio dopo aver dato alla luce suo figlio, è scappata dall'ospedale Cervello del capoluogo siciliano. La donna sarebbe fuggita grazie all'aiuto del marito, che si sarebbe introdotto nel reparto di ostetricia Covid, dove lei era ricoverata dopo il parto. L'uomo è riuscito a entrare nella struttura, blindata per le norme anticovid e per i protocolli di sicurezza da mantenere e, una volta raggiunta la donna, l'ha aiutata a uscire dall'ospedale senza che – in un primo momento – nessuno se ne accorgesse in tutta la struttura ospedaliera.

Il marito della donna è sfuggito al controllo e alla sorveglianza dei vigilanti, che presidiano la struttura e gli ingressi, ma soprattutto l'accesso alle aree Covid dell'ospedale, visto che si tratta di zone della struttura in cui si trovano pazienti positivi al virus e che quindi rischiano di contagiare le altre persone. Secondo quanto si apprende dalle prime testimonianze, la donna si sarebbe definita una no vax: la neo mamma avrebbe detto al personale sanitario dell'ospedale, durante i due giorni in cui è stata ricoverata al Cervello di Palermo, di essere contraria al vaccino anticovid.

Sempre secondo le prime testimonianze, sembrerebbe che anche il marito fosse sulla stessa linea della donna, tanto che si sarebbe introdotto nell'ospedale e poi nell'area Covid dov'era ricoverata la moglie senza indossare la mascherina. Intanto il piccolo che la donna ha partorito solo poche ore fa è stato lasciato in ospedale. È stata già aperta un'inchiesta e c'è un'indagine in corso.