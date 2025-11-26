Una cassiera non cambia le monete e viene presa a pugni in testa: la violenza in un supermercato a Udine

Una cassiera di un supermercato a San Giorgio, in provincia di Udine, è stata aggredita da un uomo perché si era rifiutata di cambiargli le monete. L’aggressione davanti a clienti e colleghi.

Si è rifiutata di cambiare delle monetine ed è stata presa a pugni in testa. È quello che è successo a una cassiera di un supermercato a San Giorgio, in provincia di Udine. L'aggressore è stato identificato dalle forze dell'ordine per cui era già noto. Intanto la donna è stata trasferita in pronto soccorso dove è stata affidata alle cure dei medici.

Stando alle informazioni di quanto accaduto, la donna lunedì 24 novembre era in turno al lavoro nel punto vendita Conad di via Da Vinci. Era seduta alla cassa quando improvvisamente è arrivato un uomo che si è avvicinato per chiederle se poteva cambiare alcune monete che aveva raccolto qualche minuto appostato fuori dal supermercato. La donna ha risposto che non poteva scatenando l'ira dell'uomo: è stata subito aggredita sotto gli occhi dei clienti e dei colleghi che si trovavano proprio vicino alla vittima.

La donna è stata subito soccorsa e raggiunta dai sanitari del 118. Poi è stata trasferita in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha eseguito le indagini. Subito l'aggressore è stato identificato come un rifugiato che vive da tempo sotto un loggiato in centro. Sarebbe già noto alle forze dell'ordine che ai servizi sociali del paese.