Una barca con 13 migranti affonda al largo di Marettimo: un morto e un disperso Nella serata di ieri sabato 12 agosto è stato lanciato l’allarme per una barca naufragata con 13 migranti a bordo: 11 persona in salvo, un morto e un disperso.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Il corpo di un uomo di 30 anni è stato trovato in acqua al largo di Marettimo, in provincia di Trapani. A recuperare il cadavere è la Guardia Costiera al lavoro da quando nella serata di ieri sabato 12 agosto è stato lanciato l'allarme per una barca naufragata con 13 migranti a bordo. Subito erano state tratte in salvo tredici persone ma due ne risultavano disperse.

Per la ricerca si erano subito attivate 3 motovedette e un elicottero della Guardia Costiera. Il cadavere, sembrerebbe trattarsi di un uomo di 30 anni circa, è stato recuperato alcune ore dopo a 10 miglia a sud-ovest dell'isola e sta per essere trasferito a Trapani. L'altra persona risulta ancora dispersa: continuano le ricerche.

Salvati 45 migranti al largo di Lampedusa

Nelle stessa ore un altro barchino è affondato al largo di Lampedusa. La motovedetta della Guardia di Finanza, attivata subito, ha tratto in salvo 45 migranti: si tratta anche di 7 anni e un minore. Sono riusciti a raggiungere l'Italia dopo un viaggio da Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Liberia, Mali e Niger. Fortunatamente in questo caso non risultano né morti né dispersi.

Il papa: Dall'inizio dell'anno 2mila migranti morti

E proprio oggi Papa Francesco, durante il consueto Angelus tenuto dal balcone del Palazzo apostolico, ha rivolto la sua preghiera ai migranti morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa: "Con dolore e vergogna dobbiamo dire che dall'inizio dell'anno già quasi 2mila uomini, donne e bambini sono morti in questo mare cercando di raggiungere l'Europa", ha aggiunto Papa Francesco. "È una piaga aperta nella nostra umanità".